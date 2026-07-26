 Tragedija Rokiškyje: jaunas vyras žuvo, užsilipęs ant važiuojančio automobilio stogo

Tragedija Rokiškyje: jaunas vyras žuvo, užsilipęs ant važiuojančio automobilio stogo

2026-07-26 08:38
BNS inf., „Kauno diena“

Sekmadienio naktį ligoninėje mirė jaunas vyras, Rokiškyje nukritęs nuo automobilio stogo stabdant policijai, pranešė Policijos departamentas.

<span>Tragedija Rokiškyje: jaunas vyras žuvo, užsilipęs ant važiuojančio automobilio stogo</span>
Tragedija Rokiškyje: jaunas vyras žuvo, užsilipęs ant važiuojančio automobilio stogo / Asociatyvi V. Skaraičio / BNS nuotr.

Incidentas įvyko šeštadienį, apie 12.25 val., Rokiškyje, Respublikos ir Aušros gatvių sankryžoje. Pareigūnai stabdė automobilį „Mercedes Benz 320“, kurį vairavo neblaivus (0,16 prom.) 26-erių vyras. 

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ant galinės sėdynės sėdėjęs 27 metų vyras nukrito ant važiuojamosios dalies, kai, važiuojant automobiliui, atsidarė galinį langą ir pro jį išlipo ant automobilio stogo.

Vyras buvo išvežtas į ligoninę, kur sekmadienio naktį, apie 0.15 val., mirė nuo patirtų sužalojimų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

 

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