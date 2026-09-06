 Tragedija Šiauliuose: liepsnose žuvo vyras, dar trys žmonės – sužeisti

Tragedija Šiauliuose: liepsnose žuvo vyras, dar trys žmonės – sužeisti

2026-09-06 08:35
BNS inf.

Šiauliuose naktį iš šeštadienio į sekmadienį kelių butų name kilo gaisras, jo metu vienas vyras žuvo, o trys moterys buvo sužalotos, pranešė Policijos departamentas.

<span>Tragedija Šiauliuose: liepsnose žuvo vyras, dar trys žmonės – sužeisti </span>
Tragedija Šiauliuose: liepsnose žuvo vyras, dar trys žmonės – sužeisti / Asociatyvi T. Markelevičiaus/BNS nuotr.

Pareigūnų duomenimis, pranešimas apie gaisrą M. Valančiaus gatvėje gautas apie 0.50 valandą.

Jo metu išdegė pastato vidus bei apdegė išorė. Gaisravietėje rastas apdegęs 1983 metais gimusio vyro kūnas.

Per nelaimę taip pat nukentėjo trys moterys. 1974 ir 1983 metais gimusios nukentėjusiosios dėl sužalojimų paguldytos į ligoninę, o 1975-aisiais gimusi moteris gydoma ambulatoriškai.

Gaisro priežastis nustatinėjama. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

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