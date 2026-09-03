Už papirkimą nuteistam Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidentui – bloga žinia iš LAT

„Skundu buvo prašoma pirmosios instancijos teismo nuosprendį bei apeliacinės instancijos teismo nutartį panaikinti ir bylą nutraukti“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su skundu bei bylos medžiaga, skundą priimti atsisakė. Liko galioti apkaltinamasis Utenos apylinkės teismo nuosprendis, kuriuo T. A. Tupinis balandį pripažintas kaltu dėl papirkimo ir jam skirta 7,5 tūkst. eurų bauda.
Kaip rašė BNS, 2025 metų gruodžio 20 dieną Molėtų rajone, kelyje Vilnius–Utena, T. A. Tupinis, vairuodamas automobilį „Jeep“, grubiai pažeidė Kelių eismo taisykles, o paskui siūlė 100 eurų kyšį policininkui, kad nebūtų atimta teisė vairuoti.
T. A. Tupinis lenkė automobilių koloną kelio atkarpoje, kurioje lenkti yra draudžiama. Tai pastebėjo Molėtų rajono policijos patrulių ekipažas. Pasiviję pažeidėją pareigūnai jį sustabdė.
Prie T. A. Tupinio automobilio priėjęs policininkas vairuotojui pranešė, kad jam bus skirta ne tik bauda, bet ir teisės vairuoti atėmimas.
Už lenkimą vietose, kuriose draudžiama lenkti, skiriama bauda nuo 170 iki 230 eurų ir atimama teisė vairuoti nuo trijų iki šešių mėnesių.
Tada pažeidėjas ėmė teirautis, gal galima neatiminėti teisių. Kai vairuotojas paėmė piniginę, policininkas įspėjo jį, kad už pareigūno papirkimą gresia baudžiamoji atsakomybė.
Tačiau T. A. Tupinis vis tiek ištraukė 100 eurų, laikė pinigus rankoje, linktelėjo, mirktelėjo. Suprasdamas, kad pareigūno kūno kamera įjungta, pažeidėjas garsiai sakė, jog nieko nesiūlo, o tyliai šnabždėjo „paimk“.
Vaizdo ir garso įrašas, pirmosios instancijos teismo manymu, paneigia kaltinamojo gynybinę versiją.
„Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis nurodė, kad buvo apimtas streso ir tik reaguodamas į stresą nesąmoningai išsitraukė 100 eurų, tačiau tai teismas atmeta kaip pasirinktą gynybinę versiją, kurią tiesiogiai paneigia vaizdo ir garso įrašas“, – rašoma nuosprendyje.
Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teisėja Rūta Šaltupė nusprendė 100 eurų, kurie buvo siūlomi pareigūnui, konfiskuoti ir skirti T. A. Tupiniui 7,5 tūkst. eurų baudą.
T. A. Tupinis nuosprendį apskundė Panevėžio apygardos teismui. Tačiau šis teismas konstatavo, kad asmuo pagrįstai pripažintas kaltu ir apeliacinį skundą atmetė.
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