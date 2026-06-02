Už pinigų plovimą teistas veikėjas fintech tinklą kuria ir Lietuvoje

Verslininkas 2010 metais Estijoje buvo nuteistas už stambaus masto pinigų plovimą. Jis kūrė neveikiančius bankus ir mokėjimo įstaigas žinomų bankų vardais, o joms mokėjimus atlikę žmonės netekdavo pinigų.
„Aripaev“ šaltinių teigimu, jis tęsia panašią veiklą – įsigyja mokėjimo įstaigos licenciją, sukuria netikrą aptarnavimo centrą, o išviliojus pakankamai pinigų veiklą perkelia kitur.
Italijoje gimęs nusikaltėlis naudojasi trimis skirtingų šalių pasais – Švedijos pase jis yra M. Milleborgas, Armėnijos – Marcusas Yeghiazaryanas (Markusas Jegijazarijanas), Sent Kitso ir Nevio – Markas Williamsas (Viljamsas).
Pasak šaltinių, jis anksčiau siekė atidaryti Lietuvos bendrovės korespondentinę sąskaitą Dubajuje, kad galėtų perkelti pinigus tarp Europos ir arabų šalių.
M. Yeghiazaryano vardu nusikaltėlis valdo 9 proc. „Lux International Payment System“ akcijų, 82 proc. priklauso jo buvusiai sutuoktinei Marianai Cerato (Serato), kuri Lietuvos bendrovėje registruota Lindos Marianos Tammeberg (Tameberg) vardu. Jų gyvenamoji vieta nurodyta Andoroje.
Lietuvos įmonė pernai gavo 75,3 tūkst. eurų pajamų, ji patyrė 789,4 tūkst. eurų grynojo nuostolio. Panašūs įmonės finansiniai rezultatai buvo ir 2024 bei 2023 metais.
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