Už vagystę iš kariuomenės ir disponavimą narkotikais – kalėjimas

Kaip antradienį pranešė teismas, subendrinus bausmes, kaltinamajam paskirtas ketverių metų laisvės atėmimas, taip pat nuspręsta konfiskuoti nusikaltimo darymo priemonę – išmanųjį telefoną.
Byloje nustatyta, kad Andrius Stankevičius, budėdamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų batalione, savavališkai nuėmė plombą, atsarginiu raktu pateko į saugyklos patalpas ir pagrobė naktinio matymo prietaisą BPS-14, kurį vėliau pardavė per socialinį tinklą „Facebook“.
Taip pat A. Stankevičius, veikdamas per šifruotą programėlę „Telegram“, įgijo ir platino itin didelius kiekius kvaišalų.
Bylos duomenimis, pernai sausio 27 ir vasario 7 dienomis jis atvyko į Uteną ir įvairiose viešose vietose – parkuose, miškeliuose, garažų masyvuose, daugiabučių kiemuose bei kitose viešose erdvėse – išdėliojo dešimtis slėptuvių („dropų“) su narkotikais.
Kvaišalų slėptuves nuteistasis fotografavo telefonu, o nuotraukas su tiksliomis GPS koordinatėmis siuntė užsakovams.
Sulaikymo metu pas A. Stankevičių, jo automobilyje, namuose bei Utenoje įrengtose slėptuvėse policijos pareigūnai aptiko daugiau kaip 5,1 g kokaino ir vadinamųjų „kristalų“ – 74,1 g 3-CMC ir 53,7 g mefedrono (4-MMC).
Vertindamas nusikaltimo pavojingumą, teismas pabrėžė, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia ir iš savanaudiškų paskatų, o jo neteisėtai disponuotas bendras narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis daugiau kaip penktadaliu viršijo baudžiamajame įstatyme nustatytą labai didelio kiekio ribą.
A. Stankevičius pripažino kvaišalus platinęs ir kituose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Palangoje.
Nors pagal Baudžiamąjį kodeksą už labai didelio kiekio narkotinių medžiagų platinimą numatytas laisvės atėmimas nuo dešimties iki 15 metų, teismas taikė švelnesnės bausmės skyrimo taisyklę.
Atsižvelgta į tai, kad kaltinamasis iškart po sulaikymo visiškai prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, padėjo išaiškinti nusikaltimus, pateikė telefonų slaptažodžius bei atlygino padarytą žalą.
„Griežčiausios sankcijoje numatytos ribos taikymas šiuo konkrečiu atveju aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Pernelyg griežta bausmė neatitiktų padarytų veikų pavojingumo ir kaltininko elgesio po nusikaltimo, tačiau taikomos teisinės priemonės negali būti ir formalios, neturinčios reikšmingo poveikio kaltininkui, nes taip nebūtų pasiekti visi bausmės tikslai“, – pranešime cituojamas bylą išnagrinėjęs teisėjas Marius Jankauskas.
Subendrinęs bausmę už turto pagrobimą – devynių mėnesių laisvės apribojimą – ir už narkotinių medžiagų platinimą – ketverių metų laisvės atėmimą, teismas galutine bausme paskyrė ketverių metų laisvės atėmimą.
Teismo sprendimu nusikalstamai veikai vykdyti naudotas kaltinamojo telefonas „iPhone 12“ konfiskuotas ir perduotas policijai, o paimti narkotikai bus sunaikinti.
Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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