Vagys nusiaubė statybvietę magistralėje: dingo kabeliai, įrankiai

Policijos departamentas skelbia, kad ilgapirščiai padarė žalos daugiau nei už 32 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 24 d. 11.20 val. Raseinių rajono policijos komisariate gautas pranešimas kad laikotarpyje nuo rugpjūčio 21 d. 21 val. iki rugpjūčio 24 d. 9.30 val. kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 145-ajame kilometre, iš skiriamoje juostoje esančios neaptvertos ir nesaugomos statybvietės pavogtas įmonei priklausantis turtas.
Policija buvo informuota, kad dingo du suvirinimo aparatai, 12 ričių suvirinimo vielos (180 kg.), 600 metrų įvairaus kabelio ir statybiniai įrankiai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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