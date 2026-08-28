Vandalai Rokiškyje suniokojo medžio skulptūrų apšvietimą

Anot savivaldybės pranešimo, sudaužyta 18 šviestuvų, tamsiuoju paros metu apšviečiančių skulptūras.
„Skaudu matyti, kai į mūsų pastangas puoselėti, prižiūrėti, gražinti viešąsias erdves, sulaukiame tokio vandališko atsako. Apšviestos Šepkos parko skulptūros atrodė įspūdingai ir kam tai užkliuvo? Perdavėme visus parko kamerų vaizdo įrašus policijai. Jie dabar tikrina, tikimės, kad vandalai bus išaiškinti“, – penktadienį sakė savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas.
L. Šepkos parką puošia 70 per plenerus sukurtų drožėjų skulptūrų. Visoms joms apšviesti Rokiškio rajono savivaldybė įrengė specialią sistemą.
Kaip informavo Rokiškio miesto seniūno pavaduotojas Egidijus Žaliauskas, kad šviestuvai sudaužyti, pastebėta šiomis dienomis.
Iš viso parke įrengta 70 šviestuvų prie kiekvienos skulptūros, suniokota – 18. Vien finansinis nuostolis siekia 1620 eurų.
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