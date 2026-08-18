Varėnos rajono gyventojai bus teisiami dėl rūsyje laikytų narkotikų

Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė, tyrimą atliko Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.
Kaip pranešė prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, vasarį Alytuje policijos pareigūnai sustabdė A. R., kuris automobilyje ir prie savęs neteisėtai laikė bei gabeno ne mažiau kaip 31,9 g psichotropinės medžiagos 3-CMC, turėdamas tikslą ją parduoti ar kitaip platinti.
Po mėnesio, kaip įtariama, vykdydamas R. Z. nurodymą, A. R. iš Alytuje esančio namo rūsio paėmė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų – ne mažiau kaip 3,5 kg kanapių ir daugiau kaip 1 kg 4-CMC.
Tyrimo duomenimis, šias medžiagas rūsyje laikė R. Z., kuris, kaip įtariama, paprašė A. R. jas paimti ir nugabenti į jo nurodytą vietą. Tačiau A. R. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.
Pas A. R. taip pat rasta nedidelis kiekis kokaino ir 4-CMC, kuriuos, kaip įtariama, jis laikė savo reikmėms.
Taip pat pas R. Z. automobilyje buvo rasta ir paimta 6,363 g kokaino, o atliekant kratą jo gyvenamojoje vietoje – 49,23 g kanapių ir 1,383 g 4-CMC.
Už šias nusikalstamas veikas griežčiausia įstatyme numatyta bausmė – laisvės atėmimas iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
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