 Visagine – smurtas prieš mažametę

Visagine – smurtas prieš mažametę

2026-06-14 08:40
BNS inf.

Visagine namuose vyriškis pakėlė ranką prieš mažametę.

<span>Visagine – smurtas prieš mažametę</span>
Visagine – smurtas prieš mažametę / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, pranešimas apie incidentą gautas šeštadienį, apie 21.40 val.

Nurodyta, kad Kosmoso g., bute, vyras, gimęs 1996 metais, sukėlė fizinį skausmą mažametei, gimusiai 2020 metais.

Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui.

Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

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