Visagine – smurtas prieš mažametę

Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, pranešimas apie incidentą gautas šeštadienį, apie 21.40 val.
Nurodyta, kad Kosmoso g., bute, vyras, gimęs 1996 metais, sukėlė fizinį skausmą mažametei, gimusiai 2020 metais.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui.
Už tokį nusikaltimą baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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