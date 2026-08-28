VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžta 13 migrantų

Neteisėtų migrantų antplūdį patirianti Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 51 užsieniečio, o Lenkijos pareigūnai pranešė fiksavę 8 tokius asmenis.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 1 268.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,8 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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