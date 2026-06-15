 VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai

VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai

2026-06-15 07:15
ELTOS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžti 4 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

<span>VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai</span>
VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 neteisėti migrantai / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba sekmadienį į savo šalį neįleido 97 migrantų o Lenkijos pareigūnai ankstesnę parą – šeštadienį – tokių asmenų pranešė nefiksavę.

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 780.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

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