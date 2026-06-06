VST prie oro uostų fiksavo šešis neautorizuotus dronų skrydžius, pradedamos administracinės teisenos

Kaip savo „Facebook“ puslapyje penktadienį pranešė VST, vienas toks skrydis buvo užfiksuotas gegužės 29-osios popietę netoli Kauno oro uosto. Sulaikytas Lietuvos pilietis paaiškino, kad droną naudojo darbo reikmėms – saulės elektrinės įrangos apžiūrai.
Panašus pažeidimas nustatytas gegužės 30-osios vakarą, kai netoli Kauno oro uosto droną skraidinęs asmuo teigė apžiūrinėjęs po remonto sutvarkytą namo stogą.
Dar vienas neleistinas skrydis Kauno oro uosto prieigose užfiksuotas birželio 1 dienos vakarą. Sulaikytas Lietuvos pilietis nurodė, kad bepiločiu orlaiviu vykdė geodezinius matavimus.
Tą pačią dieną, apie 19.10 val., sulaikytas neautorizuoto drono valdytojas, kėlęs įrenginį netoli Palangos oro uosto. Asmuo pareigūnams paaiškino norėjęs nufilmuoti renginį.
Vilniaus oro uosto prieigose birželio 3-iosios popietę sulaikytas bepiločio orlaivio valdytojas teigė besimokantis valdyti droną.
Dar vienas neautorizuotas drono skrydis užfiksuotas birželio 5-osios rytą prie Kauno oro uosto, pilotas nurodė darbo tikslais filmavęs nekilnojamąjį turtą.
VST duomenimis, nė vienas minėtų asmenų neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose oro erdvės zonose. Dėl pažeidimų oro uostų veikla ir lėktuvų skrydžiai sutrikdyti nebuvo.
Dėl visų šešių atvejų pradėtos arba rengiamos administracinės teisenos pagal Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimą. Asmenims gresia baudos nuo 400 iki 800 eurų.
VST prieš vykdant skrydžius ragina susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įsitikinti, kad pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami, net eksploatuojant dronus darbo, mokymosi ar laisvalaikio tikslais.
(be temos)