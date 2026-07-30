Vyras iš sukčiaus nusipirko droną, bet jo taip ir nepamatė

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į Kauno policiją kreipėsi 1945 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Prisistatę „Google“ ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, sukčiai apgaule iš jos išviliojo 10 tūkst. eurų, kuriuos nukentėjusioji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, liepos 21 d. Tauragėje vyras, gimęs 1996 metais, socialiniame tinkle ,,Facebook“ susitarė su pardavėju dėl drono įsigijimo ir jam į nurodytą banko sąskaitą pervedė pinigus.
Visgi prekės vyras nesulaukė, pinigai negrąžinti. Nuostolis – 1 635 eurai.
Anot policijos, liepos 22 d. 12.52 val. Šilalės rajone iš moters, gimusios 1962 metais, sukčiavimo būdu buvo išvilioti pinigai. Nuostolis – 5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Kaip pranešė Klaipėdos AVPK , liepos 22 d. gautas vyro, gimusio 1971 metais, pareiškimas, kuriame nurodoma, kad liepos 22 d. jis gavo SMS žinutę dėl neva administracinio nusižengimo, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš jo banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinta 1 799 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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