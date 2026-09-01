 Vyro name policininkai rado šaunamąjį ginklą ir šovinių

Vyro name policininkai rado šaunamąjį ginklą ir šovinių

2026-09-01 10:38
BNS inf.

Namuose Tauragėje pareigūnai aptiko ir paėmė nenustatytos markės bei modelio šaunamąjį ginklą bei šaudmenis, antradienį pranešė policija.

<span>Vyro name policininkai rado šaunamąjį ginklą ir šovinių</span>
Vyro name policininkai rado šaunamąjį ginklą ir šovinių / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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