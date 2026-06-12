 Žmoną mušęs vyras kumščių nesuvaldė ir atvykus policijos pareigūnams

Žmoną mušęs vyras kumščių nesuvaldė ir atvykus policijos pareigūnams

2026-06-12 10:35
BNS inf.

Joniškio rajone neblaivus vyras sužalojo policijos pareigūnus, penktadienį pranešė policija.

<span>Žmoną mušęs vyras kumščių nesuvaldė ir atvykus policijos pareigūnams</span>
Žmoną mušęs vyras kumščių nesuvaldė ir atvykus policijos pareigūnams / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Skelbiama, kad ketvirtadienį 6.06 val. Bendrajame pagalbos centre gautas moters, gimusios 1987 metais, pranešimas, kad Kriukuose prieš ją smurtauja sutuoktinis.

Į įvykio vietą atvykus policijos pareigūnams, sulaikomas vyras pasipriešino ir sužalojo Joniškio rajono pareigūnus, gimusius 1994 ir 1989 metais.

Policininkai, suteikus medikų pagalbą, gydomi ambulatoriškai.

1977 metais gimęs įtariamasis blaivumą tikrintis atsisakė, jis uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
Joniškio rajonas
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