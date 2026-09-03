25-oji Juozo Tumo-Vaižganto premija skirta poetui Vladui Braziūnui

V. Braziūnas premija įvertintas už knygoje puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vertybes, gebėjimą sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilę gimtajam kraštui ir jo žmonėms, dėmesingumą kalbai ir laiko įvykiams. Ši knyga išleista 2025 metais, yra pirmoji V. Braziūno prozos knyga.
Pasak Lietuvos rašytojų sąjungos, V. Braziūnas yra ne tik vienas ryškiausių dabarties Lietuvos poezijos kūrėjų, bet ir vienas aktyviausių visuomeninės scenos veikėjų. Jis išleidęs keliolika poezijos knygų, taip pat yra fotografas ir portretistas, poezijos renginių, festivalių dalyvis, įvairių leidinių sudarytojas.
Kaip teigiama pranešime, 1,3 tūkst. eurų premija poetui bus įteikta Vaižganto gimtajame Malaišių kaime Anykščių rajone.
Premija įsteigta 2002-aisiais, minint rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimimo dieną ir Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungų 80-metį. 2024 metais Anykščių rajono savivaldybė tapo šios premijos bendrasteigėja.
Apdovanojimas skiriamas lietuvių rašytojui arba žurnalistui už atskleidžiamą literatūros ir žurnalistikos (dokumentinės prozos arba literatūrinės publicistikos) sintezę, už kūryboje puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vertybes bei jų raišką literatūrinėje ir publicistinėje kūryboje ir J. Tumo-Vaižganto asmenybės ir kūrybos tyrinėjimus, vertinant praėjusių dvejų kalendorinių metų kūrybą.
Premijos laureatais jau yra tapę Egidijus Aleksandravičius, Vytautas Bagdonas, Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Gintautas Iešmantas, Liudvikas Jakimavičius, Loreta Jastramskienė, Aistė Kučinskienė, Juozas Kundrotas, Justinas Marcinkevičius, Alfas Pakėnas, Jurgita Žana Raškevičiūtė, Kazys Saja, Julius Sasnauskas, Laimonas Tapinas, Aldona Ruseckaitė ir kiti.
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