Adomavičius atsiprašo kultūros bendruomenės: mano žodžiai galėjo jus įžeisti

„Mieli kultūros bendruomenės nariai, noriu nuoširdžiai jūsų atsiprašyti. Pagarsėjusios spaudos konferencijos Prezidentūroje metu ir vėliau ne visada tinkamai išreikšdavau savo mintis. Suprantu, kad kai kurios mano formuluotės galėjo nuskambėti ne taip, kaip norėjau, ir galėjo įžeisti jus. To tikrai nesiekiau“, – feisbuke penktadienį rašė I. Adomavičius.
Jis tvirtino suprantantis, kad aplink jį susiformavo neigiamas fonas, todėl nori darbais įrodyti siekiantis bendradarbiauti.
„Aš pasirengęs išklausyti kiekvieną – tiek pritariančius, tiek kritikuojančius ir ieškoti konsensuso su visais“, – teigė ministras.
„Kalbėtis yra svarbu, bet dar svarbiau — dirbti. Todėl pažadu dėti visas pastangas, kad kultūros sektorius stiprėtų, kad jūsų lūkesčiai būtų girdimi, o sprendimai kurtų daugiau galimybių“, – pridūrė jis.
Politikas dėkojo kultūros bendruomenei už poziciją.
„Jūsų balsas būtinas, kad kartu galėtume judėti į priekį. Padarysiu viską, kad iki šiol buvusios klaidos nebesikartotų ir galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų“, – tvirtino I. Adomavičius.
BNS rašė, kad „Nemuno aušros“ nario I. Adomavičiaus skyrimą ministru lydėjo kritika ir protestai.
Penktadienį protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento Gitano Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus.
Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas. Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.
Protestuodami iš pareigų pasitraukė Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.
Ketvirtadienį dėl I. Adomavičiaus skyrimo S. Daukanto aikštėje prie Prezidentūros protestavo keli tūkstančiai žmonių. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
R. Žemaitaitis taip pat nesureikšmina.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
