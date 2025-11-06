Kultūrininkai nežada nutraukti protestų – rengia šešių mėnesių veiksmų planą

„Šiuo metu mes planuojame veiklas artimiausiems šešiems mėnesiams. Mes tikrai nesustosime. Greitu metu paskelbsime apie artimiausias veiklas, renginius, konferencijas ir kitus įvykius. Telksime bendruomenę, palaikymo grupes visoje Lietuvoje, visuose regionuose, auginsime pilietiškumo raumenį ir tikrai jį rodysime“, – ketvirtadienį Eltai komentavo Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė.
Kaip skelbta, nepaisant raginimų neburti ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas kultūros ministras, antradienį darbą pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė, Renata Kurmin ir Aleksandras Brokas.
Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog A. Broką į viceministrus galėjo deleguoti „Nemuno aušra“. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį tokią informaciją neigė.
Tuo metu A. Brokas LRT tikino pats pasisiūlęs eiti šias pareigas. Be to, pabrėžė nepažįstantis partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio.
Vis dėlto, viešojoje erdvėje pradėjo plisti vaizdo įrašai, kuriuose A. Brokas leidžia laiką su „aušriečių“ pirmininku.
Anot G. Masteikaitės, beveik akivaizdu, kad „Nemuno aušra“ ir toliau dalyvauja Kultūros ministerijos vadovybės formavime.
„Mums pakanka sudedamųjų dalių, kad mums kiltų labai didelis įtarimas, kad „Nemuno aušra“ vis dėlto yra Kultūros ministerijoje ir mes neturime jokių garantijų, kad jos ten nėra“, – teigė G. Masteikaitė.
„Mes laikomės tos pačios pozicijos, kad turi būti aiškiai įvardinta visa politinė priklausomybė, iš kur ateina žmonės į politines pozicijas, būtent į politinio pasitikėjimo komandą. Pagal tai, kaip dabar yra formuojama Kultūros ministerija, mes manome, kad tai yra tiesiog nenormali praktika“, – pabrėžė ji.
Paskirtasis viceministras A. Brokas sulaukė klausimų ne tik dėl galimų sąsajų su „aušriečiais“, bet ir dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos.
Paklausta, kaip vertina A. Broko kompetencijas eiti viceministro pareigas, G. Masteikaitė susilaikė nuo vertinimų. Tačiau, pasak jos, susidaryti įspūdžiui apie jį užtenka informacijos viešojoje erdvėje.
„Mes turime tokią poziciją, kad nekomentuosime teikiamų viceministrų dėl tos pačios priežasties, kad mes nenorime jų legitimuoti ir nenorime pradėti su jais dirbti, nes nematome tam prasmės. Todėl susilaikysiu nuo komentarų. Manau, kad viešojoje erdvėje yra pakankamai prieinamos informacijos, kad susidarytume vienokią ar kitokią nuomonę“, – dėstė ji.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
