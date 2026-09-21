Anykščiai nemiegos: Turizmo naktis, Obuolinės, Žalioji vakarienė ir 127-asis Siauruko gimtadienis

„Turizmo naktis ir „Obuolinės“ yra tarsi simbolinis aktyviojo turizmo sezono uždarymas, tačiau tai tikrai nereiškia, kad po jo Anykščiai užsidaro ir čia nebėra ką veikti.
Į Anykščius verta atvykti ne tik vasarą – ruduo suteikia progą miestą pamatyti visai kitaip. Sutemus net pažįstamos vietos pasikeičia, todėl Turizmo naktį bus galima į Anykščius pažvelgti iš vakarinės ir naktinės perspektyvos, užsukti į muziejus, atrasti mažiau matomas vietas ir patirti miestą tamsoje“, – kvietė Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro vadovas Simas Aštrauskas.
Pažįstamas vietas parodys tamsoje
Viena pagrindinių Turizmo nakties idėjų – suteikti galimybę pažįstamą miestą pamatyti kitu kampu. Nuo 18 val. Anykščiuose prasidės koncertai, edukacijos ir meno patirtys, o didžioji dalis išskirtinių renginių vyks jau sutemus.
„Šiemet „Obuolinės“ įgauna ir simbolinę prasmę – 100 metų jubiliejų mini „Anykščių vynas“, kurio istorija neatsiejama nuo šio krašto sodų, obuolių ir vietos žmonių. Šia proga gamykla atvers duris ir pakvies į nemokamas pažintines ekskursijas, kuriose bus galima susipažinti su lietuviško vyno gamybos tradicijomis, šiuolaikiniais procesais ir gamyklos istorija. Vakare išskirtiniu reginiu taps ir Šventosios upės užtvanka, kur vaizdas susijungs su muzika ir pasakojimu. Norime, kad žmonės ne tik aplankytų renginius, bet ir patį miestą pamatytų kitaip – sutemus, kai pažįstamos vietos įgauna visai kitą nuotaiką“, – nakties programą pristatė S. Aštrauskas.
Rugsėjo 26-ąją „Anykščių vyne“ numatytos trys ekskursijos, kuriose iš viso galės apsilankyti apie 150 žmonių. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija.
Tą vakarą bus minima ir Antano Baranausko klėtelės 200 metų sukaktis – Rašytojų kalnelyje bus rodoma vaizdo instaliacija „Klėtelė – 200“, vėliau lankytojams atsivers klėtelės ekspozicija.
Tačiau norintiems atrasti ir tamsesnius, mažiau matomus Anykščių kampelius numatyta dar viena patirtis – ekskursija su žibintuvėliais. Jos metu lankytojai galės patekti į vietas, kurios įprastai turistams nėra taip lengvai prieinamos ar pastebimos.
Be viso to, nuo 20.00 iki 21.30 val. Šventosios upės užtvankos prieigose vyks projekcijų šou, 21.30 val. – ugnies šou „Ančių slėnis“, o 22 val. norintieji galės leistis į naktinį baidarių žygį fakelų šviesoje.
„Turizmo nakties metu norime parodyti ir tas Anykščių vietas, kurios paprastai nėra taip dažnai matomos – vietas, pro kurias galbūt kasdien praeiname, tačiau nežinome, kas vyksta už jų durų ar sienų. Ekskursija su žibintuvėliais leis atrasti būtent tokius miesto kampelius. Be to, tą vakarą įvairios miesto įstaigos dirbs iki 23 valandos, tad net ir ne kartą Anykščiuose buvę žmonės turės progą atrasti kažką naujo“, – pasakojo S. Aštrauskas.
Dieną Anykščiai kvepės obuoliais
Dar prieš sutemstant miestą užpildys tradicinės „Obuolinės“. Anykščiuose obuolys – ne tik rudens simbolis: su juo siejami Ažuožerių sodai, Anykščių vyno gamybos istorija ir iki šiol puoselėjamos krašto tradicijos. Todėl šventės dieną obuolys taps daugelio veiklų jungiamąja gija.
Nuo ryto miesto centre šurmuliuos mugė ir blusturgis, lankytojai bus kviečiami į edukacijas, parodas, koncertus ir ekskursijas. Programoje numatytos veiklos šeimoms, pėsčiųjų žygis po Anykščių miestą, ekskursija po vieną iš seniausių miesto pastatų bei „Legendinių Anykščių girdyklų“ pažinimas. 13 val. Anykščių kultūros centre bus pagerbti konkurso „Metų ūkis 2026“ nugalėtojai.
O ar žinomas posakis – „Vienas obuolys per dieną ir gydytojo nereikės“ (angl. „An apple a day keeps the doctor away“) – turi tiesos? Dietistė Ugnė Radzevičienė sakė, kad pažodžiui jo suprasti nereikėtų, tačiau mitybos mokslo požiūriu obuoliai iš tiesų turi kuo pasigirti.
„Obuolys neatstoja nei subalansuotos mitybos, nei gydytojo, tačiau šiame posakyje tiesos tikrai yra. Obuoliai suteikia skaidulinių medžiagų, ypač pektino, ir polifenolių – biologiškai aktyvių augalinių junginių. Skaidulinės medžiagos svarbios normaliai žarnyno veiklai ir sotumo jausmui, o reguliarus obuolių vartojimas tyrimuose siejamas ir su tam tikrais palankiais kardiometabolinės sveikatos rodikliais“, – sakė dietistė U. Radzevičienė.
Pasak jos, obuolį geriausia valgyti šviežią, gerai nuplautą ir, jei žmogus žievę gerai toleruoja, jos nelupti, nes joje ir iškart po ja yra dalis obuolyje esančių skaidulinių medžiagų bei polifenolių. O norint sotesnio užkandžio, obuolį galima derinti su natūraliu jogurtu, varške ar nedidele porcija nesūdytų riešutų.
Dietistė taip pat atkreipė dėmesį, kad stiklinė obuolių sulčių nėra lygiavertė visam vaisiui. Visame obuolyje išlieka skaidulinės medžiagos ir natūrali vaisiaus struktūra, todėl jį valgome lėčiau, o sotumo jausmas paprastai būna didesnis nei išgėrus sulčių. Todėl kasdienėje mityboje U. Radzevičienė rekomendavo pirmenybę teikti visam vaisiui.
Prie bendro stalo – pokalbis apie žmogų ir gamtą
Vakare anykštėnai ir miesto svečiai bus kviečiami susėsti prie bendro „Žaliosios vakarienės“ stalo. 18 val. šalia restorano „Mitai“ terasos prasidedančio nemokamo renginio dalyviai kviečiami pasipuošti žaliai, prisidėti prie suneštinių vaišių ir kartu pasikalbėti apie tai, kas svarbiausia šiai iniciatyvai – žmogaus, miesto ir gamtos ryšį.
Pasaulio anykštėnų bendrija šiemet „Žaliąją vakarienę“ organizuos pirmą kartą. Pasak šių metų renginio organizatorės Renatos Šimonės, visuomenėje vis dar pasitaiko klaidingų interpretacijų apie tai, kas iš tiesų yra ši iniciatyva.
„Manau, taip yra todėl, kad pirmiausia vertinama pagal antrąją pavadinimo dalį – „vakarienė“. Tačiau „Žalioji vakarienė“ visų pirma yra apie gamtosaugą, gamtos puoselėjimą ir tvarumą. Anykščiai pirmiausia yra gamta, o mes, žmonės, ir mūsų sukurtos miesto erdvės čia esame laikini svečiai. Maistas nėra pagrindinė priežastis, dėl kurios organizuojama ši iniciatyva, – tai veikiau priemonė suburti žmones. Žinoma, maistas gali tapti vienų ar kitų metų tema, tačiau šiemet diskutuosime tema „Kas svarbu žmogui ir gamtai Anykščiuose?“, – sakė R. Šimonė.
Nors maistas nėra pagrindinis „Žaliosios vakarienės“ akcentas, renginio dalyviai bus kviečiami susipažinti ir su Anykščių krašto skoniais. Vyks „Marijos trobelės“ obuolių sūrių ir „Pagaminta su meile by IML“ desertų edukacinės degustacijos.
Dalyviai taip pat galės paragauti specialiai šių metų renginiui „Arbatos magijos“ sukurtos „Žaliosios vakarienės“ arbatos ir šalia esančio restorano „Mitai“ kepto obuolių pyrago. O nespėjusieji į „Anykščių vyno“ ekskursiją turės progą „Žaliosios vakarienės“ metu paragauti jų gaminamo nealkoholinio sidro.
Kadangi viena svarbiausių „Žaliosios vakarienės“ temų – tvarumas, renginio organizatorė ir šių metų diskusijos moderatorė R. Šimonė džiaugėsi, kad organizuojant renginį vis daugiau dėmesio skiriama tvariems sprendimams. Bus naudojami daugkartiniai indai ir įrankiai, o renginio metu susidariusios atliekos – rūšiuojamos. Prie tvaresnio renginio prisideda ir vietos verslai bei įstaigos.
Šiemet bendrystės jausmą siekiama stiprinti ir suteikiant galimybę savo nuomonę išsakyti tiems, kurie renginyje dalyvauti negalės. Diskusijų skiltyje visi bus kviečiami pasidalinti mintimis klausimu „Kas svarbu žmogui ir gamtai Anykščiuose?“ bei pateikti klausimų pagrindiniams šių metų diskusijos svečiams – meteorologei Audronei Galvonaitei ir arboristui Algiui Daveniui.
Siaurukui – jau 127-eri
Tą patį savaitgalį sukaktį minės ir vienas geriausiai atpažįstamų Anykščių simbolių – Siaurukas, švęsiantis 127-ąjį gimtadienį. Tradicinė gimtadienio kelionė ves į Surdegio geležinkelio stotį, kur keleivių lauks muzika, gimtadienio tortas ir gražiausios skrybėlės konkursas.
„Lietuvoje turime unikalų veikiantį 68 kilometrų ilgio Siauruko ruožą tarp Panevėžio ir Anykščių. Džiaugiamės, kad jis išsaugotas ir iki šiol veikia, todėl galime kviesti turistus juo keliauti. Kiekvienais metais rugsėjo pabaigoje Surdegio geležinkelio stotyje rengiame gimtadienio šventę – su tortu, muzika, kelione ir įvairiomis staigmenomis keleiviams“, – pasakojo VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ vadovas Darius Liutikas.
Šiemet naujovė laukia ir tų, kurie Siauruku dar nėra keliavę. Penktadienį ir sekmadienį Anykščiuose bei Panevėžyje bus organizuojami trumpieji nemokami reisai. Anykščiuose bus galima nuvažiuoti nuo Siaurojo geležinkelio stoties iki Menų inkubatoriaus stotelės ir grįžti atgal.
„Norėjome suteikti galimybę tiems žmonėms, kurie Siauruku dar niekada nėra keliavę, trumpai jį išbandyti ir patirti kelionę Siauruku. Šiemet pirmą kartą tiek penktadienį, tiek sekmadienį organizuosime nemokamus trumpuosius reisus. Į šias keliones reikalinga registracija, tačiau laisvų vietų dar yra“, – sakė D. Liutikas.
Per 127 metus Siaurukas iš transporto priemonės, kuria buvo vežami keleiviai ir kroviniai, virto kultūros paveldo ir turizmo objektu. Pasak D. Liutiko, šiandien jis suteikia galimybę ne tik keliauti, bet ir gyvai pažinti Panevėžio bei Anykščių krašto istoriją.
„Per metus Siauruku keliauja apie 26 tūkst. žmonių. Norisi, kad Siaurukas ir toliau būtų gyvas, važiuotų ir džiugintų žmones. Kuo daugiau turistų juo keliauja, tuo daugiau žmonių turi galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos kultūros paveldu. O artėjant 130-ajam jubiliejui viena didžiausių svajonių – į bėgius sugrąžinti veikiantį garvežį“, – dalijosi D. Liutikas.
Paskutinis rugsėjo savaitgalis Anykščiuose taps savotišku tiltu tarp seno ir naujo: 127 metus skaičiuojantis Siaurukas primins krašto istoriją, o šviesomis, projekcijomis ir fakelais nušviesti Anykščiai kvies obuoliais kvepiantį miestą pamatyti, o jo istoriją atrasti visiškai kitu kampu.
Daugiau informacijos apie vykstančius renginius rasite Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro interneto svetainėje www.infoanyksciai.lt.
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