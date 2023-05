Austrų kino aktorius H. Bergeris mirė būdamas 78 metų

H. Bergeris mirė „ramiai, bet vis dėlto netikėtai“ ankstų ketvirtadienį savo gimtajame Zalcburge, rašė jo agentas Helmutas Bergeris savo įmonės interneto svetainėje.

H. Bergeris gimė 1944 metų gegužės 29 dieną Bad Išlyje, Austrijoje. 1964 metais jis dirbo statistu Romoje, kol jį atrado L. Visconti, kuris vėliau tapo jo partneriu ir 1966 metais suteikė jam pirmąjį vaidmenį. Jis suvaidino svarbius vaidmenis tokiuose L. Visconti filmuose kaip „Dievų žlugimas“ (The Damned), „Liudvikas“ (Ludwig) ir „Šeimos portretas interjere“ (Conversation Piece).

H. Bergeris taip pat vaidino Vittorio De Sica (Vitorijaus De Sikos) filme „Finzi-Contini sodas“ (The Garden of the Finzi-Continis), Massimo Dallamano (Masimo Dalamano) filme „Dorianas Grėjus“ (Dorian Gray), o vėliau – Francio Fordo Coppolos (Fransio Fordo Kopolos) filme „Krikštatėvis III“ (The Godfather Part III).

Po virtinės sveikatos problemų H. Bergeris 2019 metų lapkritį paskelbė apie aktoriaus karjeros pabaigą.

H. Bergerio agentas teigė, kad „jis visą gyvenimą vadovavosi šūkiu „La Dolce Vita“ (it. Saldus gyvenimas).“ Jis citavo H. Bergerio žodžius, pasakytus prieš daugelį metų: „Aš gyvenau tris gyvenimus ir keturiomis kalbomis! Je ne regrette rien! (pranc. Dėl nieko nesigailiu!)“