Baltijos aplinkos forumas prašo Prezidentūros išbraukti jų iniciatyvas iš „Lietuvos galios“ projekto

„Labai svarbūs mūsų darbai – „Miško burtų“ ir „Vidur girių“ festivaliai, Jaunųjų gamtos reindžerių platforma, Punios šilo ir meldinės nendrinukės apsauga – kaip ir kultūra, gyvavo ir gyvuos“, – teigiama organizacijos įraše feisbuke.
„Tačiau šiuo metu jų siejimas su prezidento globa kelia pagrįstų abejonių“, – rašoma jame.
Anot Baltijos aplinkos forumo, formuodamas Vyriausybę prezidentas parodė nesugebėjimą nuosekliai atstovauti deklaruotoms vertybėms ir ginti skaidrios, principingos politikos standartus.
Pasak jų, taip pat buvo pamintas pats esminis „Lietuvos galia“ tikslas – aktyvinti visuomenės įsitraukimą į valstybės gyvenimą ir stiprinti pilietinę galią.
BNS rašė, kad Baltijos aplinkos forumo žingsnis – jau ne pirma iniciatyva, kuria protestuojama prieš „Nemuno aušros“ nario I. Adomavičiaus skyrimą kultūros ministru.
Politiką kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
Pats ministras atsiprašė už savo pastarojo metu viešus pasisakymus ir pareiškė ketinantis dirbti su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus.
