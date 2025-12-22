Nausėda: nuoskaudų neturime

„Tai yra normalus dalykas, kiek aš žinau, iki manęs nacionalinių premijų įteikimas nebūtinai būdavo vykdomas Prezidentūroje. (…) Jeigu yra tam kažkokių nepatogumų arba kažkas jaučiasi nejaukiai, mes tikrai nenorime šito proceso padaryti kažkokiu labai nesklandžiu“, – pirmadienį Prezidentūroje surengtoje spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
„Viskas yra tvarkoje, jokių nuoskaudų neturime, tai yra labai svarbios premijos, tai yra žmonės, kurie nusipelnę Lietuvos kultūrai. Ir aš noriu, kad tą dieną, kai jiems bus teikiamos premijos, jie jaustųsi gerai“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija vienbalsiai priėmė sprendimą, kad šiemet nacionalinių kultūros ir meno premijų įteikimo ceremonija bus rengiama Sapiegų rūmuose, o ne Prezidentūroje.
„Šis sprendimas nėra formalaus ar protokolinio pobūdžio pakeitimas. Tai sąmoningas, vertybiškai pagrįstas komisijos apsisprendimas, atliepiantis šiuolaikinį kultūros lauko jautrumą, meno autonomijos sampratą ir platesnį požiūrį į kultūros vaidmenį demokratinėje visuomenėje“, – teigta išplatintame pranešime.
Kaip skelbta, šiųmečiai Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatais tapo operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė, architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, vertėjas Gintaras Grajauskas, teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris, kino režisierius Ignas Miškinis, dailininkė Laisvydė Šalčiūtė.
Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio, šiemet ši suma siekia maždaug 56 tūkst. eurų.
Šios premijos, kaip įprasta, yra teikiamos Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Įprastai ceremonija vykdavo Prezidentūroje.
