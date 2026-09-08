Baltijos šalių dokumentikos forume – naujausi lietuviški projektai

Nuo 2005 m. Rygoje kasmet vykstantis Baltijos šalių dokumentikos forumas „Baltic Sea Docs“ – vienintelis tokio pobūdžio renginys Baltijos regione. Kasmet jis suburia daugiau kaip 150 kino industrijos profesionalų iš Baltijos šalių, Vidurio ir Rytų Europos.
Forumas suteikia kino kūrėjams galimybę pristatyti savo projektus potencialiems finansuotojams ir partneriams bei siekti, kad kuriami filmai pasiektų kuo platesnę Europos auditoriją. Industrijos renginius papildo dokumentinių filmų programa, rodoma Rygoje ir kituose didžiuosiuose Latvijos miestuose.
30-ąjį kartą rengiamame forume, kaip ir praėjusiais metais, bus pristatyti net šeši dokumentinių filmų projektai, prie kurių dirba Lietuvos kino kūrėjų komandos.
Tarp jų – režisierės Vitos Marios Drygas dokumentinė esė „Susitikimai, išsiskyrimai“ (prod. Teresa Rožanovska, „Ketvirta Versija“, koprod. Vita Želakevičiūtė, „Drygas Film Production“, Lenkija). Kino kūrėja atsigręžia į savo senelio, vieno garsiausių Lietuvos kino režisierių Vytauto Žalakevičiaus, palikimą. Sekdama jo pėdsakais archyvuose, filmuose ir žmonių atmintyje, ji atranda ne tik jo istoriją, bet ir universalią žmogaus kelionę. Jos nedomina didžiojo režisieriaus paminklas. Ji ieško žmogaus, pasislėpusio po oficialia biografija.
Rygoje savo projektą „Mudu“ (prod. Dagnė Vildžiūnaitė ir Danielė Kunčinaitė, „Just a Moment“) pristatys režisierė Jūratė Samulionytė ir scenarijaus autorė Rūta Dambravaitė. Pasauliui Vitalius ir Albinas prisistato kaip tėvas ir sūnus, nors iš tiesų jie – mylimieji. Jiedu susitiko sovietinėje Lietuvoje, kai tos pačios lyties santykiai buvo smerkiami ir kriminalizuojami. Nepaisydami šeimos bei visuomenės atstūmimo, kartu jie nugyveno daugiau nei pusę amžiaus. Sulaukęs 70 metų, Vitalius ryžtasi viešai atsiverti ir pradeda kovą dėl teisinio santykių pripažinimo. Tačiau kovoti tenka ir su laiku, nes mylimojo Albino sveikata palengva silpsta.
Projektas „Mano šešėliai auga greičiau už mane“ (rež. Roman Bondarchuk ir Darya Averchenko, prod. Jurga Gluskinienė, „Monoklis“, koprod. Darya Averchenko, „SOUTH FILMS“, Ukraina, Uldis Cekulis, „VFS Films“, Latvija) atsigręžia į tapatybės temą. Rusijos invazijai privertus ukrainiečių dokumentinių filmų kūrėjų šeimą pasitraukti į Didžiąją Britaniją, jų vaikai auga naujos kalbos ir kultūros aplinkoje. Tėvai filmuoja tai, kas pamažu prarandama, norėdami suprasti, ką reiškia grįžti namo, kai keičiasi patys namai.
„Žiūrėk, ką sakau!“ (rež. Arturas Jevdokimovas, prod. Ringailė Leščinskienė, „Zero Copy Reel“, koprod. Giusi Santoro, „POPCULT“, Italija, Ivanna Khitsinska, „WAYA Production“, Ukraina) – stebimasis dokumentinis filmas apie tai, kas nutinka, kai įprasti bendravimo būdai nustoja veikti. Skirtingomis kalbomis kalbantys kurtieji ir girdintieji mėgina atrasti naują kelią vieni į kitus. Jų susitikimai atskleidžia, kad komunikacija prasideda ne nuo bendros kalbos, o nuo noro suprasti kitą.
Tuo tarpu bendros Čekijos, Lietuvos ir Slovakijos gamybos projekto „Kita tobula aš“ (rež. Veronika Lišková, prod. Martina Netíková ir Kristýna Michálek Květová, „Cinémotif Films“, koprod. Giedrė Žickytė, „Moonmakers“) centre – jauna aktorė ir muzikantė Tereza, jau dešimt metų gyvenanti su bulimija. Kai liga ima kelti grėsmę jos balsui ir karjerai, ji leidžiasi į kinematografinę kelionę, kurioje susiduria su savo tobulumo siekiu ir ieško būdų pasveikti.
Dar vienas projektas – bendros Ukrainos ir Lietuvos gamybos „Ravine and Tower“ (rež. Oleksiy Radynski, prod. Lyuba Knorozok, „Kinotron Group“, koprod. „Studija Kinema“). Babyn Jaras Kyjive – vienų žiauriausių Holokausto žudynių vieta – sovietmečiu ilgus dešimtmečius buvo sąmoningai stumiamas į užmarštį. Dabar šią vietą puola Rusija. Filme atskleidžiama sudėtinga Babyn Jaro istorija ir neapibrėžta ateitis, parodant, kaip praeities įvykiai vis dar lemia dabartį.
Dokumentinių filmų programoje žiūrovai galės pamatyti filmą „Romualdas ir jūra“ (rež. Joris Skudra, prod. Justė Michailinaitė, „Broom Films“), pasakojantį apie fotografo Romualdo Požerskio gyvenimą ir kūrybą. Praėjusiais metais filmo projektas buvo pristatytas renginio industrijos dalyje.
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