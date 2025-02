Berlyne bus išdalinti prestižiniai kino apdovanojimai

Berlynalė, kartu su Kanų ir Venecijos festivaliais laikoma vienu prestižiškiausių Europos kino renginių, yra svarbi pasaulio filmų premjerų platforma.

Šiemet festivalio komisijai vadovauja JAV scenaristas ir režisierius Toddas Haynesas (Todas Heinsas), o 19 filmų varžysis dėl festivalio pagrindinio prizo „Auksinio lokio“.

Tarp jų – naujausias Holivudo režisieriaus Richardo Linklaterio (Ričardo Linkleiterio) filmas „Mėlynasis mėnulis“ (Blue Moon), kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Ethanas Hawke’as (Itanas Hokas). Prieš 11 metų R. Linklateris laimėjo Berlyno „Sidabrinį lokį“ už geriausią režisūrą (filmas „Vaikystė“ (Boyhood)).

Tarp Berlinalėje besivaržančių filmų taip pat yra meksikiečių režisieriaus Michaelo Franco (Maiklo Franko) „Svajonės“ (Dreams) apie meksikiečių baleto šokėją ir Pietų Korėjos arthouse favorito Hong Sang-soo (Hon Sansu) „Ką tau sako gamta“ (What Does that Nature Say to You).

Rumunų režisierius Radu Jude (Radu Žudė), 2021 metais laimėjęs „Auksinį lokį“ už filmą „Nesėkmė dulkinantis arba šelmiškas porno“ (Babardeala cu bucluc sau porno balamuc, Bad Luck Banging or Loony Porn), tikisi antrosios pergalės Berlyno kino festivalyje su savo naujausiu filmu, kuris buvo nufilmuotas telefonu „iPhone“ vos per 10 dienų, „Kontinental '25“.

75-ąjį Berlyno kino festivalį pradėjo vokiečių režisieriaus Tomo Tykwerio (Tomo Tykverio) drama „Šviesa“ (Das Licht, The Light), apie namų tvarkytoją iš Sirijos, Vokietijoje vykstant rinkimų kampanijai, kurioje dominuoja aršios diskusijos dėl migracijos.

Pietų Korėjos režisierius Bong Joon-ho (Bong Džunho) ne konkursinėje programoje pristatė savo naująjį filmą „Mikis 17“ (Mickey 17) su Robertu Pattinsonu (Robertu Patinsonu).

Šių metų Berlynalėje ypatingas dėmesys skirtas britų aktorei Tildai Swinton (Tildai Svinton), kuriai įteiktas garbės „Auksinis lokys“ už gyvenimo nuopelnus kinui.

Pernai „Auksinio lokio“ apdovanojimas atiteko prancūzų ir senegaliečių režisierės Mati Diop dokumentiniam filmui „Dahomėja (Dahomey) apie opius klausimus, susijusius su pagrobtų Afrikos senienų sugrąžinimu iš Europos.