Būdamas 96 metų mirė leidėjas, HRW įkūrėjas R. Bernsteinas

Robertas Bernsteinas, aktyviai gynęs kitokią politinę nuomonę ir raiškos laisvę, vadovavęs leidyklai „Random House“ ir Šaltojo karo laikais įkūręs organizaciją „Human Rights Watch“ (HRW), pirmadienį mirė, pranešė laikraštis „The New York Times“.

Amerikiečių leidėjui buvo 96 metai. Jo sūnus Peteris (Piteris) laikraščiui patvirtino, kad jis mirė ligoninėje Niujorke.

Vadovaudamas „Random House“, kuri dabar yra „Penguin Random House“ dalis, R. Bernsteinas leido tokių autorių, kaip amerikiečiai Toni Morrison (Toni Morison), „Dr Seussas“ („Dr. Sjuzas“) ir Gore'as Vidalas (Goras Vidalas), sovietų disidentai Andrejus Sacharovas ir Jelena Boner, čekų disidentas Vaclavas Havelas, knygas.

Jam 1966–1990 metais vadovaujant, kompanija tapo viena didžiausių plačiajai visuomenei skirtų knygų leidyklų, jos pajamos išaugo nuo 40 mln. dolerių (35,7 mln. eurų) iki 850 mln. dolerių (759 mln. eurų) per metus, nurodo „The New York Times“.

2009 metais R. Bernsteinas, kuris yra žydas, atsigręžė prieš HRW ir apkaltino šią žmogaus teisių gynimo organizaciją, kurią 1978-aisiais pats padėjo įkurti, nusistatymu prieš Izraelį.

Jis sakė, kad HRW pasmerkė „daug daugiau“ žmogaus teisių pažeidimų Izraelyje nei kitose Artimųjų Rytų šalyse, kurias valdo „autoritariški režimai su pasibaisėtinomis žmogaus teisių istorijomis“.

„Kai 1998-aisiais pasitraukiau, „Human Rights Watch“ veikė 70 šalių, daugiausia – uždarose visuomenėse, – tuomet „The New York Times“ rašė R. Bernsteinas. – Dabar ši organizacija vis dažniau atmeta svarbų skirtumą tarp atvirų ir uždarų visuomenių.“

„Human Rights Watch“ šiuos pareiškimus atmetė.

„Robertas Bernsteinas išties buvo principų žmogus, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė žurnalo „Washington Examiner“ vykdomasis redaktorius Sethas Mandelis (Setas Mandelis). – Įkūrė „Human Rights Watch“, o po dviejų dešimtmečių viešai stojo prieš ją, kai ji visai nukrypo nuo savo misijos ir tapo totalitarizmo įrankiu prieš Izraelį.“

R. Bernsteinas buvo vedęs ir su žmona Helen turėjo tris sūnus – Peterį (Piterį), Tomą ir Williamą (Viljamą). Jis taip pat turėjo seserį Barbarą Rosenberg, 10 vaikaičių ir keturis provaikaičius.

2016 metais buvo išleisti jo memuarai „Kalbant laisvai: mano gyvenimas leidybos ir žmogaus teisių sferose“ (Speaking Freely: My Life in Publishing and Human Rights), parašyti drauge su Dougu Merlino (Dagu Merlinu).

Yale'io (Jeilio) ir Niujorko universitetai turi jo vardo žmogaus teisių stipendijas.

2011 metais, būdamas 88-erių, R. Bernsteinas įkūrė naują grupę „Advancing Human Rights“, kuriai pirmininkavo.