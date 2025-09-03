Bus pristatyta 150-ojo Čiurlionio gimtadienio renginių programa

Pasak Vyriausybės, renginiai visoje šalyje prasidės kultūrinių edukacijų savaitgalio programa rugsėjo 19–21 d., tęsis koncertais, parodomis ir kitais meno renginiais, o rugsėjo 22-ąją, M. K. Čiurlionio gimimo dieną, visose mokyklose vyks integruotos pamokos, nacionalinė akcija „Pasveikink Čiurlionį“, darbdaviai kviečiami šią dieną skirti kūrybiškumo ir kultūrinių kompetencijų ugdymui.
Pristatymo dalyvių taip pat lauks M. K. Čiurlionio proanūkio muzikinis sveikinimas.
ELTA primena, kad siekiant pažymėti M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Seimas 2025 metus yra paskelbęs šio kompozitoriaus, dailininko metais. Šios sukakties proga visoje Lietuvoje vyks įvairūs atminimo renginiai bei iniciatyvos, skirtos pažinti menininko kūrybą bei gyvenimą. Taip pat nutarta iki 2029 m. Vilniaus oro uostą laikinai pervadinti Tarptautiniu Vilniaus Čiurlionio oro uostu.
M. K. Čiurlionis per dešimtmetį trukusį kūrybos kelią sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nutapė daugiau negu 300 paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje.
Tarp žinomiausių M. K. Čiurlionio muzikinių darbų – simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, iš dailės darbų – monumentaliosios kompozicijos „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, muzikinės tapybos kūriniai „Piramidžių sonata“, „Žalčio sonata“, „Jūros sonata“, „Saulės sonata“ ir kitos sonatos, fugos ir preliudai.
Per trumpą gyvenimo Vilniuje laikotarpį M. K. Čiurlionis vadovavo kuriant Lietuvos meno kūrėjų draugiją, prisidėjo rengiant tris pirmąsias lietuvių dailininkų parodas ir jose eksponavo daugelį savo paveikslų.
