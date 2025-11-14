Džiugi žinia kino gerbėjams: „Scanorama“ pratęsia populiariausių filmų seansus

„Scanorama“ į kino teatrus grąžins daugiausiai žiūrovų simpatijų sulaukusius filmus, tarp kurių – festivalį atvėrusi islandų režisieriaus Hlynuro Pálmasono švelni ir filosofiška drama „Ką palieka meilė“. Į yrančios šeimos gyvenimą pažvelgti kviečianti juosta parodo, kad meilė – didžiausia išliekanti gyvenimo vertybė, įprasminanti kasdienybę net ir po skyrybų.
Trumpam į kino sales sugrįš ir belgų režisierės Alexe Poukine filmas „Kika“, kuris apibūdinamas kaip šiuolaikinė, ironiška populiaraus amerikiečių filmo „Graži moteris“ versija, atskleidžianti vienišų mamų realybę bei jų nelengvą kelią į finansinę nepriklausomybę.
Norvegų režisieriaus Dago Johano Haugerudo drama „Svajonės“ kvies dar kartą patyrinėti trijų moterų skirtingus požiūrius į meilę, seksualumą ir savęs pažinimą. Ši juosta užbaigė režisieriaus trilogiją seksualumo tema ir pelnė Norvegijai pirmąjį Berlyno kino festivalio „Auksinį lokį“.
Estetikos gerbėjams – dar viena proga pamatyti Berlynalėje „Sidabrinį lokį“ pelniusios režisierės Lucile Hadžihalilović juostą „Ledo bokštas“, kuri šiuolaikiškai interpretuoja Anderseno pasaką „Sniego karalienė“.
Trapų žmogaus ir augalų pasaulio dialogą atskleidžiantis vengrų režisierės Ildiko Enyedi filmas „Tylioji draugė“ taip pat trumpam sugrįš į kino ekranus, o prancūzų naujosios bangos dvasią ir Godard’o kūrybos laisvę pajusti bus galima dar kartą rodomame Richardo Linklaterio filme „Naujoji banga“.
„Scanorama“ nespėjusius kvies atrasti ir Čilės režisieriaus Diego Céspedes juostą „Paslaptingas Flamingo žvilgsnis“, kuri buvo rodoma šiais metais pirmą kartą pristatytoje festivalio programoje „Be sienų“.
Kino entuziastų dėmesio taip pat lauks apatišką šiandieninę Vokietijos visuomenę pasaulinių įvykių kontekste parodanti režisieriaus Tomo Tykwerio juosta „Šviesa“, populiariausia Suomijos komedija „100 litrų aukso“, kurią režisavo suomių kino kūrėjas Teemu Nikki, ir Evos Libertad filmas „Kurčia“, nagrinėjantis retai kino ekranuose matomą kurčiųjų motinystės temą, ir kiti aukštos meninės vertės filmai.
Filmų tvarkaraštis Vilniuje, kino teatre „Forum Cinemas Vingis“:
- lapkričio 17 d. – „Svajonės“, „100 litrų aukso“, „Ką žino Marielė“, „Nutikimas su fortepijonu“, „Kika“, „Šviesa“.
- Lapkričio 18 d. – „Ką palieka meilė“, „Kontinentalis, 2025-ieji“, „Ledo bokštas“, „Naujoji banga“, „Tylioji draugė“, „Drakula“, „Paslaptingas flamingo žvilgsnis“ ir „Scanoramos“ pagrindinio konkurso filmas laureatas, kuris paaiškės lapkričio 16 d.
Filmų tvarkaraštis Vilniuje, kino teatre „Skalvija“:
- lapkričio 17 d. – „100 litrų aukso“, „Naujoji banga“, „Ką palieka meilė“.
- Lapkričio 18 d. – „Specialioji operacija“.
- Lapkričio 19 d. – „Kurčia“ ir „Ledo bokštas“.
- Lapkričio 20 d. – „Svajonės“ ir „Kontinentalis, 2025-ieji“.
Filmų tvarkaraštis Kaune, kino teatre „Forum Cinemas“:
- lapkričio 17 d. – „Salos“ ir „Kurčia“;
- Lapkričio 18 d. – „Ką palieka meilė“ ir „100 litrų aukso“.
Filmų tvarkaraštis Klaipėdoje, kino teatre „Arlekinas“:
- lapkričio 21 d. – „Tylioji draugė“.
- Lapkričio 22 d. – „Nutikimas su fortepijonu“ ir „100 litrų aukso“.
- Lapkričio 23 d. – „Ką palieka meilė“.
Europos kino festivalis „Scanorama“ vyks iki lapkričio 23 dienos ir aplankys 10 Lietuvos miestų – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Marijampolę, Alytų, Gargždus, Vilkaviškį ir Visaginą.
Naujausi komentarai