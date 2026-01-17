Elektrėnuose ketinama steigti skaitmeninio meno centrą

Savivaldybės administracijos direktorė Jekaterina Goličenko BNS sako, kad šiuo projektu norima gerinti ugdymo paslaugas ir jų kokybę, plėtoti meno ir informacinių technologijų švietimą.
„Naujajame centre numatoma įrengti konferencijų salę ir keturias specializuotas studijas: fotografijos ir filmavimo, šviesos dizaino, scenografijos ir taikomojo dizaino bei garso inžinerijos. Centras bus aprūpintas modernia įranga ir baldais, užtikrinančiais šiuolaikišką, funkcionalią ir patogią mokymosi aplinką“, – komentare BNS teigė J. Goličenko.
„Jame vyks skaitmeninio meno ir informacinių technologijų srities formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos“, – pridūrė ji.
Anot savivaldybės Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Rimantės Verbylaitės-Tzolovos, šiuo metu dar diskutuojama dėl veiklų modelio, tačiau planuojama, kad dieną centre vyks formalų ugdymą papildantys užsiėmimai moksleiviams, o po pamokų – būreliai ir edukacijos.
„Planuojami specializuoti fotografijos ir vaizdo kūrimo kursai, spaudos dizaino ir grafinės komunikacijos užsiėmimai, informacinių technologijų mokymai, apimantys programavimo, 3D modeliavimo bei dirbtinio intelekto taikymo kūryboje pagrindus. Ypatingas dėmesys būtų skiriamas dronų inžinerijos ir kūrybinio pritaikymo edukacijoms, kurios leistų dalyviams jungti meną, technologijas ir inžineriją“ – BNS teigė R. Verbylaitė-Tzolova.
Pasak jos, projektas labiausiai orientuotas į jaunimą, tačiau centre vyks kūrybinės dirbtuvės ir senjorams, ir šeimoms.
„Bus vieno užsiėmimo susitikimai, kur lankytojai irgi galės naudingos informacijos pasisemti. Stengsimės, kad ir savaitgaliais centras dirbtų, kad šeimos ne tik iš Elektrėnų galėtų apsilankyti“, – BNS teigė R. Verbylaitė-Tzolova.
Anot savivaldybės atstovių, 1 tūkst. kv. metrų dviejų aukštų meno centras bus statomas Prano Noreikos gatvėje, vietoj sandėlio.
„Pastatas bus pritaikytas asmenims su negalia užtikrinant, kad visi asmenys, nepriklausomai nuo fizinių gebėjimų, turėtų galimybę dalyvauti švietimo procese“, – sakė R. Verbylaitė-Tzolova.
„Stengsimės įsigyti naujausios technologijos įrangą – dronus, fotoaparatus, kompiuterius – su jau kiek įmanoma pažangiausia programine įranga ir kita technika, kuri bus reikalinga praktiškai pritaikyti teorines žinias ir kurti aukšto lygio darbus“, – aiškino ji.
Savivaldybės atstovės teigimu, mintis steigti meno centrą kilo dėl jaučiamo gana didelio gamtos mokslų ir IT krypčių būrelių trūkumo savivaldybėje.
„Mes matome, kad Vilniuje ir Vilniaus rajone pasirinkimas neformaliojo švietimo, ypatingai IT technologijų ar meno srityje, daug platesnis yra negu mūsų mažesnėse ir šiek tiek labiau nutolusiose nuo sostinės savivaldybėse. Todėl koncentracija yra visgi į tą norą augti IT sferoje ir ugdyti tą meninį jaunimo, ir ne tik jaunimo, suvokimą“, – sakė R. Verbylaitė-Tzolova.
Meno centrą numatoma pradėti statyti jau šių metų pradžioje, o baigti iki kitų metų pabaigos.
Planuojama, kad visa projekto vertė sieks 2,48 mln. eurų, iš kurių 2,11 mln. eurų būtų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, 370 tūkst. eurų – iš savivaldybės biudžeto, kuriuos ji ketina pasiskolinti iš Vyriausybės.
Vyriausybei pritarus savivaldybei 23 metams būtų perskolinta 370 tūkst. eurų, valstybės vardu gautų iš Europos investicijų banko (EIB) 300 mln. eurų paskolos.
Pernai gruodžio 29 dieną Vyriausybė pritarė siūlymui perskolinti Elektrėnams 3,4 mln. eurų, skirtų gerinti socialinės globos namų, visuomenės sveikatos paslaugas bei ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą ir investuoti į kitus penkis projektus.
