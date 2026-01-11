NŽT sakant, kad vandenlenčių parkas Elektrėnuose turi būti nugriautas, meras sieks jį išsaugoti

Vis dėlto tarnyba pripažįsta, kad savivaldybei dabar tapus žemės sklypo valdytoja ji galėtų išduoti naują sutikimą veikti parkui.
Tuo metu Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako esąs įsitikinęs, kad parką pavyks išsaugoti. Anot jo, nugriauti parko dabar neįmanoma dėl oro sąlygų.
BNS rašė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 10 dieną prokuroro prašymu panaikino 2021 metų gegužės NŽT sutikimą statyti vandens pramogų parką, bet teisėtu pripažino savivaldybės sprendimą leisti toje vietoje komercinę veiklą.
„Teismo sprendimas reiškia, kad teismui nutraukus NŽT sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui, (...) sutikimą gavęs fizinis ar juridinis asmuo privalo per 20 darbo dienų nukelti pagal sutikimą pastatytus laikinuosius nesudėtingus statinius ir sutvarkyti valstybinę žemę, atkuriant ją iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės“, – BNS komentavo NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Pilkienė.
Pasak jos, jei savivaldybė nevykdys teismo sprendimo, sprendimas dėl jo vykdymo bus perduotas antstoliams.
L. Pilkienė pridūrė, kad pasikeitus žemės sklypo pavaldumui jo patikėtinė dabar yra savivaldybė, kuri ir galėtų išduoti naują sutikimą veikti parkui.
G. Ratkevičius pabrėžė, kad dėl oro sąlygų šiuo metu neįmanoma nugriauti statinių. Jis taip pat teigė besitikintis, kad juos pavyks išsaugoti.
„Jei ten dabar viskas užšalę, tai negali reikalauti neįmanomų dalykų. (...) Esame pasiruošę bendrauti su NŽT dėl teismo sprendimo vykdymo terminų ir būdų“, – BNS sakė meras.
„Teismas konstatavo, kad direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus – BNS) įsakymas viršijo įgaliojimus, kadangi neturėjo direktorius teisės pakeisti paskirties, bet ir esama paskirtis nedraudžia vykdyti komercinės veiklos. (...) Reikėtų pasigilinti, ar leidimas galioja, ar reikės naują išduoti“ – kalbėjo jis.
Kaip rašė BNS, LVAT iš dalies tenkino vandenlenčių parką valdančios įmonės „Veiksmo poilsinė“ skundą. Pastaroji prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas prokuroro pareiškimas ir jį atmesti visiškai, tačiau LVAT panaikino tik teismo sprendimą, kad savivaldybė neteisėtai leido teritorijoje vystyti komercinę veiklą.
Savivaldybės taryba buvo priėmusi sprendimą, kad teritorijoje galėtų būti vystoma ne tik rekreacinė, bet ir komercinė veikla. LVAT teigimu, prokuroras nepagrindė, kad toks sprendimas pažeistų viešąjį interesą.
Teismas taip pat pat paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo panaikintas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų rugsėjo įsakymas dėl sklypų papildomo naudojimo būdo nustatymo.
Kaip rašė BNS, prokuratūra teismui teigė, kad savivaldybė neteisėtai sudarė jungtinės veiklos sutartį ir jos naudojamą hektarą valstybinės žemės perdavė naudotis įmonei „Veiksmo poilsinė“.
Anot prokuratūros, NŽT turėjo įvertinti aplinkybes, jog pagal teisės aktus šioje Elektrėnų marių dalyje nėra numatyta galimybė įrengti tokius įrenginius.
Savo ruožtu savivaldybė tikino, kad ji gali priimti sprendimus dėl sklypų paskirties keitimo. Be to, jos teigimu, žemės sklypas iki 2017 metų buvo apleistas ir nenaudojamas.
Ginčai dėl vandenlenčių parko teisme vyko nuo 2021 metų kovo.
