Situacija Elektrėnuose: vandenlenčių parkas be leidimo, bet veikia

Anot Gedimino Ratkevičiaus, jis leidžia tęsti veiklą mariose.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 10 dieną tenkino prokuroro prašymą panaikinti 2021 metų gegužę NŽT duotą sutikimą statyti vandens pramogų parką ir pakeitė pirmos instancijos teismo šių metų kovo sprendimą.
Elektrėnų meras G. Ratkevičius sako teismo nutartyje įžvelgęs „daug gerų dalykų“ savivaldybei, jie leidžia tęsti vandenlenčių parko veiklą.
„Teismas vis tik konstatavo, kad toje teritorijoje gali būti teikiamos atlygintinos paslaugos, susijusios su rekreacija ir poilsiu. (...) Tai teismo nutartyje yra savivaldybei geras dalykas, kad veikla tokia, kaip šiuo atveju vandenlenčių paslauga ir tai buvo atlygintina paslauga, ji, mano manymu, vykti toliau gali“, – BNS sakė meras.
„Čia yra labai geras ženklas, labai geras sprendimas, jis atitinka ir viešą interesą, ir savivaldybės interesą. Ir džiaugiuosi, kad toks sprendimas yra, tai toje vietoje ir toliau galės būti vystoma atlygintina su rekreacija susijusi veikla. O ar reikės ten kažką griauti ar negriauti, tai šito aš pakomentuoti negaliu, čia jau reikėtų dar toliau gilintis“, – pridūrė jis.
Nepaisant to, kad teismas panaikino NŽT sutikimą leisti statyti vandenlenčių parką, meras teigė, kad dabar sklypą administruoja savivaldybė, o jai NŽT leidimo nereikia.
„Miesto žemė yra perduota administruoti miestams, miestų savivaldybėms, tiesiog savivaldybė administruoja miesto žemę. Tai praktiškai jokio NŽT leidimo nereikia, kadangi ta teritorija yra mieste ir mums kaip savivaldybei jokio NŽT leidimo nereikia“, – sakė G. Ratkevičius.
Jo teigimu, ar vandenlenčių parkas toliau veiks, priklausys nuo vystytojo ir jo galimybių tęsti šią veiklą.
LVAT iš dalies tenkino vandenlenčių parką valdančios įmonės „Veiksmo poilsinė“ skundą. Pastaroji prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas prokuroro pareiškimas ir jį atmesti visiškai, tačiau LVAT panaikino tik teismo sprendimą, kad savivaldybė neteisėtai leido teritorijoje vystyti komercinę veiklą.
„Buvo prašoma (prašė savivaldybė – BNS) išduoti sutikimą statyti ir naudoti vandenlenčių parko įrangą (...), o situacijos plane nurodyti su šiais laikinaisiais statiniais susiję duomenys yra pernelyg abstraktūs ir iš esmės neapibūdina planuojamų statyti statinių (...) ir visiškai jų neatvaizduoja plane, neaiškus statinio aukštis ir konkreti vieta bei objektai“, – rašoma galutinėje LVAT nutartyje.
Savivaldybės taryba buvo priėmusi sprendimą, kad teritorijoje galėtų būti vystoma ne tik rekreacinė, bet ir komercinė veikla. LVAT teigimu, prokuroras nepagrindė, kad toks sprendimas pažeistų viešąjį interesą.
„Nėra įrodymų ir argumentų, kad sprendimo (...) priėmimu savaime paneigiamas žemės sklypo naudojimo būdo „rekreacinės teritorijos“ turinys“, – teigiama LVAT nutartyje.
Teismas taip pat pat paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo panaikintas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų rugsėjo įsakymas dėl sklypų papildomo naudojimo būdo nustatymo.
Kaip rašė BNS, prokuratūra teismui teigė, kad savivaldybė neteisėtai sudarė jungtinės veiklos sutartį ir jos naudojamą hektarą valstybinės žemės perdavė naudotis įmonei „Veiksmo poilsinė“.
Anot prokuratūros, NŽT turėjo įvertinti aplinkybes, jog pagal teisės aktus šioje Elektrėnų marių dalyje nėra numatyta galimybė įrengti tokius įrenginius.
Savo ruožtu savivaldybė tikino, kad ji gali priimti sprendimus dėl sklypų paskirties keitimo. Be to, jos teigimu, žemės sklypas iki 2017 metų buvo apleistas ir nenaudojamas.
Ginčai dėl vandenlenčių parko teisme vyko nuo 2021 metų kovo.
