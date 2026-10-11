Etninės kultūros globos tarybos nare siūloma skirti etnomuzikologę Audronę Vakarinienę.

Jos kandidatūrai šią savaitę pritarė Seimo Kultūros komitetas, galutinį sprendimą priims Seimas.
„Lietuvos nacionalinio kultūros centro darbuotojai nutraukus darbo santykius, į Etninės kultūros globos tarybą deleguojama nauja atstovė – Audronė Vakarinienė“, – sakė Kultūros komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė.
Anksčiau Lietuvos nacionalinio kultūros centras į tarybą buvo delegavęs Astą Valiukevičienę.
A. Vakarinienė yra žinoma lietuvių etnomuzikologė, lietuvių tradicinių šokių choreografijos tyrinėtoja, ilgametė Vilniaus folkloro ansamblio „Nalšia“ vadovė.
Etninės kultūros globos taryba įkurta 2000 metais. Ji teikia ekspertinę nuomonę Seimui ir Vyriausybei, pataria sprendžiant strateginius etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, vykdo etninės kultūros valstybinės globos įgyvendinimo priežiūrą.
Tarybą, tvirtinamą Seimo nutarimu, sudaro 21 narys.
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