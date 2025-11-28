 Eugenijus Chrebtovas pristato debiutinį albumą „Akimirka“ kartu su choru „Vilnius“

Eugenijus Chrebtovas pristato debiutinį albumą „Akimirka“ kartu su choru „Vilnius“

2025-11-28 16:13
Pranešimas spaudai

Žinomas operos solistas, dainininkas Eugenijus Chrebtovas kviečia tapti ypatingo karjeros etapo liudytojais! 2026 m. sausio 10 d. 19 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje atlikėjas pristatys savo pirmąjį autorinių dainų albumą „Akimirka“. Laukia išskirtinė proga gyvai išgirsti autorines, specialiai rinkiniui sukurtas dainas bei aranžuotes su valstybiniu choru „Vilnius“.

Choras „Vilnius“

„Akimirka“ žymi E. Chrebtovo svarbų žingsnį – tai pirmasis debiutinis atlikėjo albumas, atspindintis meilę muzikai ir atvirą ryšį su klausytoju. Išleistos albumo dainos jau spėjo sužavėti gerbėjus, o gyvai – su visa atlikėjo charizma, energija ir ypatingu vokalo tembru – jos skambėsiančios dar stipriau. Debiutiniame albume yra šimtus tūkstančių peržiūrų renkantys kūriniai kaip „Akimirka“, „Man nieko nereikia”, „Ateinu“ bei „Dėl tavęs esu“.

Eugenijus Chrebtovas – „Akimirka“ (iš albumo „Akimirka”)

„Akimirkos“ pristatymo turas aplankys daugiau nei 20 Lietuvos miestų. Koncertuose laukia staigmenos – į sceną kartu žengs puikaus balso savininkas, atlikėjas Nerijus Stankus iš Klaipėdos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune E. Chrebtovas pasirodys su valstybiniu choru „Vilnius“ – drauge sukurs nepakartojamus emocijų ir profesionalumo kupinus muzikos vakarus.

„Choras „Vilnius“ jau daugybę metų yra žinomas dėl savo sugebėjimo įtaigiai atlikti ir klasikinę, ir populiariąją muziką. Šio turo metu jie vėl įrodys, kad choro repertuaro lankstumas ir muzikinė patirtis sugeba pavergti įvairiausio amžiaus ir muzikinių skonių klausytojus“, – sakė meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas.

„Akimirka“ ne tik koncertas, bet ir emocinis potyris, kuriame muzika taps momentais, ilgai įstringančiais atmintyje. E. Chrebtovas kviečia kartu švęsti muziką ir išgyventi kiekvieną „Akimirką“! 

Eugenijus Chrebtovas, Nerijus Stankus – „Lai kyla audra“ (iš albumo „Akimirka”)

Šiame straipsnyje:
Eugenijus Chrebtovas
choras Vilnius
debiutinis albumas
akimirka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų