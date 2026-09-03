Europos žydų kultūros diena Kurklių sinagogoje: tradicijos, maisto degustacija ir klezmerių muzika

Šių metų tema – MEILĖ. Meilė žydų tradicijoje turi daugybę pavidalų – meilė šeimai, bendruomenei, Dievui, savo kraštui, tradicijoms ir gyvenimui. Meilę galima išreikšti ir visai paprastai – susėdus prie bendro stalo, dalijantis maistu, muzikuojant, švenčiant bei būnant kartu.
Būtent taip rugsėjo 6-ąją kviesime praleisti sekmadienio popietę Kurkliuose – žydų kultūrą pažinti ne iš vadovėlio, o per patirtį bei skonius.
Rugsėjo 6 dieną, sekmadienį, buvusios Kurklių sinagogos pastatas (S. Nėries g. 4A, Anykščių r. sav.) bus atviras lankytojams nuo 12 iki 17 val.
Iki rugsėjo 13 d. čia veiks pasaulinę drabužių imperiją sukūrusio sero Maurice Montague Burton kompanijos švarko paroda ir žydų išeivių iš Lietuvos šeimoje Pietų Afrikoje gimusios Rhonos Gorvy skulptūrų bei grafikos darbų paroda „Gyvenimas ir sapnai“.
Europos žydų dienai paminėti skirtos veiklos:
13 val. visai šeimai pritaikyta edukacija „Žydų gyvenimo ratas – šventės, žaidimai ir tradicijos“, kurią ves Lietuvos žydų bendruomenės projektų vadovė, edukatorė Dovilė Rūkaitė.
Žydų gyvenimo ratas kupinas simbolių, religinių praktikų, šeimos tradicijų, griežtų prievolių, linksmų ir rimtų švenčių bei iš kartos į kartą perduodamų žaidimų. Tyrinėjant žydiško stiliaus, humoru persmelktas Iljos Bereznicko iliustracijas, dalyviai susipažins su svarbiausiomis žydų metų ciklo šventėmis, jų prasme, simboliais ir papročiais. Edukacijos metu bus galima iš arčiau pažinti vieną žinomiausių žydiškų žaidimų – Chanukos dreidelį, taip pat smagią Pesacho afikomano tradiciją, kai per šventinę vakarienę paslepiamas macos gabalėlis, kurio ieško vaikai.
14 val. edukacija ir degustacija „Simboliai ant stalo: didžiųjų žydų rudens švenčių skoniai ir tradicijos“.
Rudens žydų šventės neatsiejamos nuo ypatingų patiekalų, turinčių savo prasmę ir simboliką. Edukacijos metu Lietuvos žydų bendruomenės edukatorė Dovilė Rūkaitė pristatys, kas dedama ant Roš Ha Šana ir Sukot šventinio stalo, kodėl valgomi tam tikri produktai ir kokias viltis bei palinkėjimus jie simbolizuoja. Dalyviai susipažins su žydiško šventinio stalo tradicijomis, sužinos apie obuolius su medumi, apvalią chalą, granatą ir kitus šventinius valgius. Degustacijos metu šventines tradicijas pažinsime ne tik klausydamiesi, bet ir ragaudami.
15 val. klezmerių muzikos koncertas – Rakija Klezmer Band.
Rakija Klezmer Band – jau 14 metų gyvuojanti grupė, atliekanti klezmer (Rytų Europoje skambėjusią žydų muziką), balkanišką ir romų muziką. Atlikėjai ne tik pristatys savita stilistika, vingriomis melodijomis bei šokio ritmais pasižyminčią muziką, bet ir papasakos apie jos su senosiomis sinagogų, miestų aikščių ir kitomis žydiškomis erdvėmis susipinančius kontekstus. Grupės koncertai pasižymi ypatinga energija, virtuoziškumu ir šventine atmosfera. Rakija turi išskirtinį sugebėjimą iššokdinti net labiausiai užsispyrusį „sėdėtoją“.
Veiklos nemokamos.
Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti naudojami renginio viešinimui socialiniuose tinkluose, internetinėse svetainėse, spaudoje ir kt.
Daugiau informacijos galite rasti: www.amenucentras.lt ir www.facebook.com/kurkliusinagoga/
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Anykščių rajono savivaldybė.
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