Filmo „Mėlyna kaip apelsinas žemė“ kūrėjai kvietė aukoti Ukrainai ir perdavė žinią: esame su jumis!

„Slava Ukraini! Herojam slava!“ – tokiu šūkiu ir į viršų iškeltomis rankomis Vilniuje baigėsi lietuvių ir ukrainiečių kurto, Giedrės Žickytės prodiusuoto dokumentinio filmo „Mėlyna, kaip apelsinas žemė“ („The Earth is Blue as an Orange“) premjera. Dar prieš oficialią premjerą filmas pradėtas rodyti šalies kino teatruose, visas surinktas lėšas filmo komanda ir kino teatrai skiria Ukrainai ir nuo karo nukentėjusiems ukrainiečiams filmo kūrėjams bei herojės Annos šeimai.