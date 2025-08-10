Prieš JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą Europa intensyvina spaudimą įtraukti Ukrainą į derybas

Prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį susitiks JAV Aliaskos valstijoje, siekdami susitarti dėl karo Ukrainoje pabaigos, tačiau Europa primygtinai reikalauja, kad būtų įtraukta į bet kokį susitarimą.
Pirmadienį Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai, prie kurių prisijungs ir ministras iš Ukrainos, vaizdo ryšiu aptars tolesnius veiksmus prieš derybas.
JAV ir Rusijos susitikimo be Volodymyro Zelenskio idėja sukėlė susirūpinimą, kad dėl susitarimo Kyjivui reikės atiduoti ištisas teritorijas. Tai ES atmeta.
„Kelias į taiką Ukrainoje negali būti nulemtas be Ukrainos“, – bendrame pareiškime teigė Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės (JK), Suomijos lyderiai ir Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen), ragindami D. Trumpą daryti didesnį spaudimą Rusijai.
V. Zelenskis per tris dienas surengė diplomatinius pokalbius su 13 kolegų, įskaitant pagrindines Kyjivo rėmėjas Vokietiją, JK ir Prancūziją.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) sekmadienį interviu transliuotojui ARD sakė, kad tikisi ir mano, jog V. Zelenskis dalyvaus lyderių susitikime, ir pridūrė, kad Berlynas glaudžiai bendradarbiauja su Vašingtonu, siekdamas užtikrinti V. Zelenskio dalyvavimą derybose.
„Jokiu būdu negalime sutikti, kad teritoriniai klausimai tarp Rusijos ir Amerikos būtų svarstomi ar net sprendžiami virš europiečių ir ukrainiečių galvų, – teigė jis. – Darau prielaidą, kad amerikiečių vyriausybė į tai žiūri taip pat“.
Vyriausioji ES diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad bet koks Jungtinių Valstijų ir Rusijos susitarimas dėl karo Ukrainoje užbaigimo turi apimti Kyjivą ir bloką.
„Prezidentas Trumpas teisus, kad Rusija turi nutraukti karą prieš Ukrainą. JAV turi galios priversti Rusiją rimtai derėtis. Į bet kokį JAV ir Rusijos susitarimą turi būti įtraukta Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – teigė K. Kallas.