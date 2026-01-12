 ES: bloko deryboms su Rusija dar ne metas

2026-01-12 15:18
BNS inf.

Europos Sąjunga (ES) pirmadienį pareiškė, kad dar nėra sąlygų kalbėtis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje, nors Prancūzijos ir Italijos lyderiai teigė, jog tam jau atėjo laikas.

„Dar ne metas, bet tikimės, kad tam tikru metu įvyks tokios derybos, kurios galiausiai atves į taiką Ukrainoje“, – sakė ES atstovė spaudai Paula Pinho.

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni praėjusią savaitę pareiškė, kad atėjo laikas ES atnaujinti aukšto lygio dialogą su Rusija, teigdama, kad deryboms dėl taikos Ukrainoje galėtų būti paskirtas specialusis pasiuntinys.

Ji teigė, kad sutinka su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuris gruodį pareiškė, kad Europai būtų naudinga atnaujinti dialogą su Rusijos vadovu dėl karo Ukrainoje.

Kadangi ES ir Rusijos kontaktai buvo sustabdyti Maskvai 2022 metų vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą, Vašingtonas ėmėsi vadovauti deryboms dėl karo pabaigos.

Tai privertė Europos lyderius desperatiškai stengtis įtakoti JAV prezidento Donaldo Trumpo pastangas.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
Europa
Rusija

