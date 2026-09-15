Fotografijos muziejaus iniciatyva – įprasminti Šiaulių istoriją, stiprinti žmonių ryšį

Čia kurtas vietos bendruomenės ir šiauliečių menininkų bendruomeninis ryšys inspiruoja naujas kūrybines idėjas, plėtė Šiaulių mikroistorijos ir miesto kūrėjų sukurtų kūrinių žinomumą.
Prieš ketverius metus Fotografijos muziejaus iniciatyva buvo sutvarkyta šalia esanti Tilžės g. broma, atgijusi Linos Šlipavičiūtės (Kiaurai Sienas) sukurta neofreska, skirta iki antrojo pasaulinio karo Šiauliuose gyvenusiai gausiai žydų bendruomenei atminti.
Kartu su autore freską ant sienos perkėlė Lauryna Kiškytė. Vėliau meno galerija papildyta šiaulietės grafikės Vaivos Kovieraitės-Trumpės neofreska „Kaimynai“, įprasminusia kvartalą ne tik kaip fizinę vietą, bet ir kaip socialinę, kultūrinę bei asmeninę erdvę, kurioje susijungia įvairios žmogaus patirtys, atmintis, bendrystė ir miesto kasdienybės grožis.
Autentiška miesto istorijos atmintis nugulė ir toliau pildoma „Bromos“ fotografijų galerijoje.
2025 m. čia gyvenančius ir kuriančius žmones bei jų aplinką fotografavo Laurynas Nevidonskis, Edvardas Tamošiūnas, Mažvydas Prokopovič, Ramunė Bernotaitė, Arnoldas Jemeljanovas ir Daiva Šeibelienė. Laurynas, Edvardas, Ramunė ir Daiva bei prie komandos prisijungęs Deividas Buivydas ir šiemet tęsė fotografinę pažintį su šio senamiesčio kvartalo bendruomene, inspiravusią ir savarankiškas dvišales kultūrines iniciatyvas.
Šalia šiuolaikinių kadrų, istorinę kvartalo atmintį priminė fotografijos iš Fotografijos muziejaus, Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinio, archyvų.
Fotografijose – žmonės, kurių kasdienybė formavo ir formuoja šios miesto dalies ritmą ir savitumą.
Besikeičiančios urbanistikos ir architektūros fone – ankstyvieji kvartalo verslai, praeiviai ar čia gyvenę žmonės.
Šiuo metu čia kuriami spektakliai, formuojamos gėlių kompozicijos, propaguojami Lietuvos kūrėjai, šokama ant pirštų galiukų, kaistama restoranų virtuvėse ir prie juvelyro ar laikrodininko darbo stalo, tapoma, lipdoma ir fotografuojama, braižomos erdvės, audiniais kuriamas namų jaukumas ir drabužių stilius.
Vos kelių gatvių apsuptoje teritorijoje susitiko skirtingos kūrybos formos, amatai ir profesijos.
Per 2025–2026 m. į projekto veiklas įsitraukė daugiau nei 20 dalyvių, jų kasdienybę fotografavo 7 fotografai.
Įsimintiniausios akimirkos papildė ne tik Tilžės gatvės „Bromos“ meno galeriją, bet ir eksponuojamos laikinosiose lauko parodose „Apie vieną Šiaulių senamiesčio kvartalą“ (dizaineris – Darius Linkevičius) Gaidžio laikrodžio aikštėje.
Dabartinė lauko paroda veiks iki spalio 18 d.
Projekto veikla apima ir virtualų turinį. Sukurtas virtualus turas „Mano kvartalas“ suteikia galimybę nuotoliu „pasivaikščioti“ po kvartalą – sienų piešiniai, neofreskos, skulptūrinės miniatiūros ir kiti kūriniai sukūrė meninę, kultūrinę ir istorinę patirtį.
Kūriniai traukė stabtelėti, įsižiūrėti, pažinti bei išjausti miesto ir jį kūrusių žmonių istoriją per meną, atkreipė dėmesį į istorinę architektūrą, pro kurią galbūt kasdien praeinama, neatpažįstant jos autentiškumo. Šis turas ne tik suteikia galimybę pamatyti dabartyje egzistuojančius meno objektus, bet ir išvysti virtualiai atkurtus, šiuo metu po naujų dažų sluoksniu pasislėpusius, gatvės meno kūrinius.
Turas pasiekiamas čia.
Iniciatyvos sklaidai numatyta sukurti ir interneto svetainę „Mano kvartalas“, atspindinčią šio kvartalo gyvenimą ir dar plačiau pristatančią vietos meno kūrinius.
Čia taip pat bus informacija apie kūriniuose įamžintus bendruomenės narius, jų veiklą, pateiktas kūrinių žemėlapis, sąsajos su kitais šios vietos istoriją pristatančiais sprendimais.
Kasmet kūrybines veiklas vainikavo jau tradiciniu tampantis Šiaulių senamiesčio Kvartalo bendruomenės piknikas – reikšminga proga paminėti metų rezultatus, skleisti vietos tapatumą per paveldą ir meną, derinant istorines fotografijas, miesto menininkų darbus ir bendruomenės kūrybą.
Kartu šie elementai leido giliau pažinti kvartalo istoriją, jo žmones bei architektūrines transformacijas, taip stiprinant šios erdvės reikšmę Šiaulių kultūriniame gyvenime, kurti dialogus tarp miesto istorijos ir šiandieninės bendruomenės.
Koncepcijos autorė ir kuratorė – Vilija Ulinskytė-Balzienė.
Koordinatoriai – Žygimantas Ruškys, Lina Pliučė.
Organizatorius – Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
Projekto veiklas rėmė – Lietuvos kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.
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