 Gitanas Nausėda ragina rūpintis Bonos Sforzos atminimu Italijoje

2025-10-04 22:23
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda ragina rūpintis Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Bonos Sforzos (Sforcos) atminimu Italijoje, kad Lietuvą ir Italiją siejanti istorinė asmenybė būtų plačiau žinoma šioje pietų Europos šalyje.

Gitanas Nausėda ragina rūpintis Bonos Sforzos atminimu Italijoje / LR prezidento kanceliarijos/E. Kinaičio nuotr.

Italijoje viešintis šalies vadovas šeštadienį apsilankė B. Sforzos kapavietėje Šv. Mikalojaus bazilikoje Bario mieste bei aptarė jos pristatymo ir atminimo Italijoje programą, pranešė Prezidentūra.

„Prezidentas pagerbė valdovės atminimą prie didingo renesansinio antkapio, pažymėto jos herbu su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyčiu“, – teigiama pranešime.

Pasak Prezidentūros, G. Nausėda siekia, kad B. Sforzos vardas „sugrįžtų į Italijos visuomenės įstorinę atmintį“.

Šalies vadovas B. Sforzos įamžinimą Bario pilyje aptarė su Italijos Apulijos regiono, Bario savivaldybės ir Bario pilies muziejaus atstovais.

Iš įtakingos Italijos hercogų Sforzų giminės kilusi B. Sforza (1494–1557), LDK valdovo ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo žmona ir įpėdinio Žygimanto Augusto motina, itin žinoma dėl Valakų reformos įgyvendinimo, europinės renesanso kultūros Lietuvoje propagavimo, ji laikoma šiuolaikinės Lenkijos ir Lietuvos virtuvės motina.

