Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai

Toks sprendimas patvirtintas sekmadienį per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane, Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių.
Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtraukto į sąrašą 2008 metais.
Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 m. birželio 6 d. išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios Vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos.
Šį paveldą sudaro penki istoriniai paplūdimiai – kuriems operacijos „Overlord“ metu buvo suteikti Jutos (angl. Utah), Omahos (Omaha), Aukso (Gold), Džuno (Juno) ir Kardo (Sword) pavadinimai – ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos.
Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurias sudarė daugiausia JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai.
Apie 3,1 tūkst. laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės Karalystės į Šiaurės Prancūziją atplukdė daugiau nei 150 tūkst. karių.
Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė į UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas, sekmadienį paskelbė šios šalies kultūros ministerija.
Kasmet į beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgautų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur, pagal graikų mitologiją, viešpatavo Dzeusas – galingiausias iš Olimpo dievų.
Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinę dieną šaliai.
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