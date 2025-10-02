Ignotas Adomavičius apkaltintas šantažu

„Man pasirodė, kad mes sulaukėme šantažo iš ministro. Nuskambėjo panašūs žodžiai į tai, kad „supraskite vieną dalyką – jeigu jūs nenorėsite kalbėti apie darbuotojų atlyginimus, tai mes rasime kitų darbuotojų grupių, su kuriomis apie tai kalbėtumėmės, ir jeigu neisite į kontaktą, tai (...) nebus pokalbio apie atlyginimų didinimą trejų metų perspektyvoje“, – BNS ketvirtadienį sakė profsąjungos pirmininkas Laimis Roslekas.
„Žodžiu, kontekstas buvo toks, kad jeigu mes nesutiksime eiti į dialogą, tai bus rastos kitos grupės darbuotojų, su kuriais bus aptariami atlyginimų klausimai“, – pridūrė jis.
Taip kultūrininkas kalbėjo po susitikimo Kultūros ministerijai išplatinus pranešimą, kur teigta, jog pokalbio metu „abi pusės pabrėžė būtinybę tęsti dialogą“.
Susitikime be L. Rosleko dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas ir Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacijos įgaliotas atstovas Aleksandras Posochovas.
L. Roslekas teigė pristatęs ministrui poziciją, kad kol kultūros bendruomenė protestuoja prieš Kultūros ministerijos portfelio priskyrimą valdančiajai „Nemuno aušrai“, dialogas yra neįmanomas.
Jeigu mes nesutiksime eiti į dialogą, tai bus rastos kitos grupės darbuotojų, su kuriais bus aptariami atlyginimų klausimai.
„Šią poziciją ištransliavome ministrui pačioje susitikimo pradžioje“, – sakė LNOBT profsąjungos pirmininkas.
„Atliepdami kultūros bendruomenės lūkesčius, dabar nematome galimybės dialogui nei apie darbo sąlygas, nei apie darbo užmokestį, kol nebus išspręsta ši krizė“, – pridūrė jis.
Pasak L. Rosleko, profsąjungų atstovai į susitikimą su ministru atėjo tik „iš žmogiškosios pusės“.
Jo teigimu, profsąjungos yra nepajėgios padėti bendruomenei susitarti su politine valdžia, nes bendruomenės keliami klausimai yra vertybiniai.
Be to, pasak L. Rosleko, jo profsąjunga taip pat palaiko reiškiamą reikalavimą atimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“.
„Aš nesuprantu, kaip Vyriausybės programoje kultūra yra įvardijama kaip prisidedanti prie nacionalinio saugumo užtikrinimo, jeigu partijos pirmininkas (Remigijus Žemaitaitis – BNS) viešai paskelbia, kad reikia atsisakyti Konstitucinio Teismo, viešai išsako antisemitines pažiūras ir (...) yra pažeidęs Konstituciją“, – tvirtino LNOBT profesinės sąjungos pirmininkas.
„Aš suprantu žmonių baimes ir kaip pilietis turiu lygiai tokią pačią baimę, kad galime tapti antra Vengrija ar Slovakija. Mes nenorime tapti antra Vengrija ir Slovakija, bet partijos lyderio žinutės prie to veda. Tai kaip profsąjungos gali palaikyti dialogą? Tai neįmanoma“, – pridūrė jis.
Premjerei Ingai Ruginienei pasiūlius derybas su protestus organizuojančia Kultūros asamblėja, tačiau šiai atsisakius, L. Roslekas tvirtino besistebintis, jog siūlymas sudaryti derybinę grupę kultūrininkus pasiekia per žiniasklaidą.
„Oficialaus kvietimo asamblėja iki šiol negavo, tiesiog žiniasklaidoje persiuntė informaciją, kad ją kažkas kviečia derėtis. Juk realiame gyvenime nevyksta taip procesai, asamblėja yra paskelbusi savo elektroninį paštą, turi interneto svetainę, kontaktinius duomenis“, – kalbėjo jis.
Kultūros ministerija po ministro susitikimo su profsąjungomis pranešė, kad I. Adomavičius buvo supažindintas su profesinių sąjungų veikla ir aktualijomis, domėjosi sektoriuje veikiančių įvairių kultūros įstaigų pagrindine problematika.
Susitikime aptarti galimi žingsniai, gerinant kultūros darbuotojų darbo sąlygas, teigiama pranešime. Anot jo, nepaisant nepalankaus fono, abi pusės sutarė toliau bendradarbiauti aptariant svarbiausius kultūros sektoriaus socialinius klausimus.
Pats I. Adomavičius po susitikimo feisbuke paskelbė, kad šalies kultūra „tikrai skęsta“ ir žada viešinti jos administravimo spragas.
Kaip rašė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai. Dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
