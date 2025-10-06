Ingrida Šimonytė: nepaisant paskyrimo, realiu kultūros ministru bus Remigijus Žemaitaitis

„Kas bebūtų pasiūlytas ministru, kultūros ministru bus Žemaitaitis. Ir, man atrodo, tas yra absoliučiai aišku“, – laidoje „LRT forumas“ sakė konservatorė.
„Noriu atkreipti dėmesį į tai, kas yra pagrindinė problema ir kas yra neslepiama, kad kas bebūtų tas neutralus kandidatas, vis tiek Kultūros ministras bus Remigijus Žemaitaitis. Ir jis tą labai tiesiai sako“, – teigė parlamentarė.
„Aušriečiai“ į kultūros ministrus dar vieną kandidatą siūlo iš šių pareigų po savaitės darbo pasitraukus Ignotui Adomavičiui. Anot R. Žemaitaičio, nauju vadovu bus siūlomas viceministro pareigas turėjęs eiti kandidatas, žinomas kultūros bendruomenei.
Tiesa, pastaroji toliau reikalauja, kad Kultūros ministerijai vadovautų ne „aušriečių“ deleguotas žmogus, ir žada tęsti protestus.
Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Aurelijus Veryga teigė suprantantis tokį norą, tačiau europarlamentaras tuo pačiu kėlė klausimą, kuriai kitai bendruomenei „aušriečiai“ pasirodytų tinkamais.
„Jeigu mes sakom, kad kultūros sritis yra vienintelė, kuriai vadovauti „Nemuno aušra“ negali deleguoti (...), tai gal ir galima taip išspręst, bet jeigu ir kitos bendruomenės pasakys tą patį... Mes suprantam, kad toks reikalavimas yra sunkiai pasiekiamas ir aš manau, kad reikia ieškot tokio kandidato kartu su koalicijos partneriais, kuris tiktų kultūros bendruomenei“, – kalbėjo jis.
Panašią poziciją išsakė ir Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas.
„Man atrodo, kad normalioj demokratijoj jeigu yra išreiškiama žmonių, piliečių žmonių valia, tai mes turime ją priimti. Mes iš tikrųjų atsižvelgėm, netgi ministras atsistatydino. Tai yra labai aiškus atsižvelgimas į tą, ką protestuotojai sakė, bet nebūtinai viskas 100 proc. turi būti įgyvendinama“, – kalbėjo jis.
R. Žemaitaitis anksčiau yra sakęs tikintis, kad kultūros bendruomenė priims partijos siūlomą kandidatą bei dar kartą pabrėžė, jog kol kas valdančiojoje koalicijoje nėra kalbama apie kuruojamų sričių mainus.
Kaip rašė BNS, tūkstančiai žmonių sekmadienį visoje Lietuvoje protestavo dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“.
Protesto metu įvyko daugiau nei 300 streiko renginių 81-ame Lietuvos mieste, miestelyje ir kaime, taip pat 22-ose užsienio šalyse keturiuose žemynuose. Visos protesto akcijos praėjo taikiai.
Savo palaikymą kultūros protestui jau išreiškė per 250 organizacijų, o peticiją, reikalaujančią atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, pasirašė jau beveik 80 tūkst. žmonių.
„Man didžiausią nerimą kelia tai, kad valdantieji nesupranta, kas čia vyksta“, – sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
