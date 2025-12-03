INJEKCIJA grįžta: jaunų dizainerių „dozė“ Nacionalinėje dailės galerijoje

Finalo dalyviai
Šiemet į finalą žengianti 14-os jaunųjų autorių karta pristatys penkių modelių kolekcijas, kurių temos — nuo excel lentelių dekonstrukcijos iki brutalizmo studijų ir autentiškumo manifestų. Nacionalinės dailės galerijos erdvėse išvysime Lietuvos, Lenkijos bei Japonijos dizainerių darbus. Bus pristatyti Vaidos Astašauskaitės, Akvilės Bernotaitės, Mari Enomoto, Kamilės Ginelevičiūtės, Julios Jaszczuk, Vincentos Kavaliauskaitės, Alinos Kusaitės, Rūtos Kusaitės, Ugnės Martinkėnaitės, Kristinos Savarauskaitės, Luko Svirplio, Moniko Veronikos, Elmos Zemleckaitės bei Karolinos Žvilaitytės kūriniai.
Komisija – aštri kaip pjūklas
Mados talentų konkurso INJEKCIJA dalyvius vertins komisija, kurią sudaro skirtingų laukų profesionalai: dizainerė Patricija Regesaitė stažavusi pas Iris van Herpen, dirbusi Olandijos nacionaliniame operos ir baleto teatre, bendradarbiavusi su tokiais prekių ženklais, kaip „Puma“ bei dvejus metus kūrusi Roberto Wuno ateljė Londone, Gabrielė Mockevičiūtė – „Central Saint Martins“ absolventė, jaunosios kartos dizainerė, pastebėta pasaulinių stilistų ir fotografų, Eglė Kuckaitė – tapytoja, grafikė ir skulptorė, tarptautinių parodų ir apdovanojimų autorė, Bruno Brimanis – juvelyras ir mados dizaineris, Rytų Europoje pirmasis pradėjęs alternatyvios mados festivalį „Untamed Fashion Assembly“ ir „Mados infekcijos“ idėjinė vadė, dizainerė Sandra Straukaitė. Komisijos išrinkti nugalėtojai įgis šansą pasirodyti ant didžiojo „Mados infekcijos“ podiumo 2026 metais.
Erdvė, kuri kalba
Podiumo šerdimi taps jaunosios kartos menininko Jono Aničo skulptūros. Autorius, pasitelkdamas mieste ir gamtoje rastus daiktus bei dirbtinį intelektą, konstruoja naujas būtybes – tarp kasdienybės metalo ir mitologijos nervo.
„Skulptūrų eskizus konstravau iš pramoninių buities elementų, dabar šis konstravimas persikėlė į virtualią erdvę. Skulptūros meną visų pirma suprantu kaip žmogaus, gyvūno ar mitinės būtybės įpavidalinimą“, – dalijosi J. Aničas.
