Internetinis Sandanso festivalis prasidėjo virtualiomis ovacijomis dramai apie kurčiuosius

Filmas „CODA“, kurio pavadinimui panaudotas akronimas, reiškiantis negirdinčio suaugusiojo girdintį vaiką, pasakoja apie paauglę Rubę, kurią vaidina Emilia Jones (Emilija Douns) ir kuri bando derinti muzikines ambicijas ir savo šeimos priklausomybę nuo jos bendravimo su „girdinčiu“ pasauliu.

„CODA“, pirmasis konkursinis filmas, srautinio siuntimo būdu transliuotas „nuotoliniams“ šio prestižinio nepriklausomo kino festivalio dalyviams, iškart sulaukė entuziastingų atsiliepimų. Žurnalas „Variety“ jį pavadino „švelnia, gyva, linksma ir nuostabiai jaudinančia“ juosta, o interneto svetainė „Deadline“ gyrė E. Jones vaidybą.

„Pasakyčiau, kad tai ovacijų atsistojus atitikmuo“, – filmo aktoriams pasakė Sandanso festivalio programos direktorė Kim Yutani (Kim Jutani), iškart po filmo premjeros vedusi internetinį klausimų ir atsakymų renginį.

Šis neįprastas debiutas nė iš tolo neprimena prašmatnių seansų su raudonuoju kilimu ir vakarėlių, paprastai rengiamų kiekvieną sausį aukštai Jutos kalnuose, į kuriuos Holivudas migruoja pažiūrėti „karščiausių“ nepriklausomo kino naujienų ir sudaryti sutarčių ateinantiems metams.

Scanpix.com nuotr.

Sandanso festivalio organizatoriai šiais metais pakvietė kino industrijos atstovus „sniegbačius pakeisti šlepetėmis“ ir „avatarų“ pokalbių svetainėse bei virtualiosios realybės kino teatruose suorganizavo renginių, kur kino kūrėjai gali bendrauti su žiūrovais.

„Turėjome apsispręsti: atšaukti ar perkelti festivalį, arba surizikuoti ir įsivaizduoti, kaip skaitmeniniu būdu atkurti visapusiškos festivalio patirties energiją“, – ketvirtadienį per atidarymą sakė direktorė Tabitha Jackson (Tabita Džekson).

Atidarymo filmas „CODA“ remiasi 2014 metų prancūzų komedija „La Famille Belier“, bet filmo režisierė Sian Heder (Šan Heider) iš Masačusetso veiksmą perkėlė į JAV žvejų miestelį Glosterį.

Ir scenarijų serialui „Oranžinė – tai nauja juoda“ (Orange is the New Black) rašiusi S. Heder, ir E. Jones šiam filmui išmoko gestų kalbą. Filme taip pat vaidina keli garsūs kurtieji aktoriai, tarp jų „Oskarą“ už darbą juostoje „Children of a Lesser God“ pelniusi Marlee Matlin (Marli Matlin).

„Šis filmas amžiams pakeitė mano gyvenimą“, – sakė E. Jones, kuri virtualiai auditorijai pasakė, kad ir toliau mokosi „nuostabios“ gestų kalbos.

Kino kūrėjai buvo pasamdę tikrų „CODA“, kad jie prireikus vertėjautų filmavimo aikštelėje. S. Heder išreiškė viltį, kad filmas įkvėps Holivudą kurti daugiau filmų apie žmones su negalia.

„Alkstame naujų, negirdėtų istorijų... Negalios pasaulyje – naujų istorijų pasaulis, – sakė ji. – Tiesiog tikiuosi, kad tai taps pokalbio dalimi, kaip tapo daug kitų beteisių grupių.“

Vėliau ketvirtadienį turėjo įvykti muzikanto Questlove'o (Kvestlovo) pirmojo filmo „Summer of Soul“ apie didžiulį, pamirštą „Juodojo Vudstoko“ festivalį, įvykusį 1969 metais Harleme, premjera.

Iki vasario 3-iosios truksiančiame Sandanso festivalyje, kurį padėjo įsteigti Robertas Redfordas, bus parodyti 72 vaidybiniai filmai.