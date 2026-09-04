Išleidžiamas pašto ženklas, skirtas Plungės dvarui

Dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas bus išleistas 15 tūkst. egzempliorių tiražu, jo nominalas – 2,35 euro. Pirmosios dienos datos spaudu jis bus antspauduojamas penktadienį Plungės pašte.
Žemaitijos Versaliu vadinamas Plungės dvaras XIX amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Mykolo Oginskio iniciatyva šiaurinėje parko dalyje iškilo dabartiniai dvaro rūmai, kuriuos suprojektavo vokiečių architektas Karlas Lorencas.
Centriniam rūmų pastatui buvo pasirinktas tuo metu madingas neorenesanso stilius, o aplink juos kuriamas dvaro ansamblis tapo neatsiejama Plungės kultūrinio gyvenimo dalimi.
Dvare veikė ir M. Oginskio įkurta muzikos mokykla, kurioje mokėsi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vėliau tapęs viena ryškiausių Lietuvos kultūros asmenybių.
„Pašto ženklai leidžia trumpam sustabdyti istorijos akimirką ir ją išsaugoti ateičiai. Plungės dvaro istorija tam ypač tinkama. Tai ne tik įspūdingas kultūros paveldo objektas, bet ir vieta, susijusi su žmonėmis bei įvykiais, palikusiais ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje. Tęsdami dvarams skirtą pašto ženklų seriją, norime priminti, kiek daug istorijų slypi mūsų šalies pavelde“, – teigė Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.
Šiuo metu buvusiuose kunigaikščio M. Oginskio rūmuose veikia Žemaičių dailės muziejus, o dvaro ansamblis ir parkas yra vieni svarbiausių Plungės istorinių bei kultūrinių simbolių.
Naujasis pašto ženklas papildo seriją „Lietuvos paveldas. Dvarai“. Pernai joje išleistas ženklas, skirtas Širvintų rajone esančiam Čiobiškio dvarui.
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