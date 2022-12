Išplėstos kultūros centrų funkcijos, atsisakyta jų akreditavimo

Už jį balsavo 121 Seimo narys, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė.

Naujame įstatyme išplėstos ir naujai išdėstytos kultūros centrų funkcijos, ypatingą dėmesį skiriant istorinės atminties aktualizavimui, pilietiškumo ugdymui, vietos ir regiono kultūrinio savitumo skatinimui, kultūrinei edukacijai, bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kultūrinio verslumo skatinimui, pranešė Seimas.

Nuo kitų metų balandžio 1 dienos taip pat keisis kultūros centrų tinklo formavimo principai: atsisakoma kultūros centrų akreditavimo ir skirstymo į kategorijas.

Pagal įstatymą, kultūros centrų tinklą sudarys Lietuvos nacionalinis kultūros centras, savivaldybių kultūros centrai ir kiti kultūros centrai, pagal sritį kultūros centrai skirstomi į daugiasričius ir specializuotus.

Numatyta galimybė kelioms savivaldybėms steigti bendrą kultūros centrą, kurio juridinis statusas būtų viešoji įstaiga.

Kultūros ministras Simonas Kairys sakė, kad naujas reglamentavimas sustiprins kultūros centrų vaidmenį, padidins jų prieinamumą, mažins kultūrinę atskirtį.

Be to, įstatymu sudaryta galimybė savivaldybių kultūros centrų vadovams dirbti dvi kadencijas iš eilės be viešo konkurso.