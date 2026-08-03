Išrinktos penkios 2027 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės

Šis vardas suteiktas Mažeikių rajone esantiems Židikams, Vilkaviškio rajone įsikūrusiam Alvitui, Nedzingei esančiai Varėnos rajone, Daugėliškiui Ignalinos rajone ir Žasliams Kaišiadorių rajone.
„Lietuvos mažosios kultūros sostinės kasmet įrodo, kad gyvybinga kultūra gimsta ten, kur yra iniciatyvūs žmonės, stiprios bendruomenės ir meilė savo kraštui. Šis vardas – ne tik įvertinimas už jau nuveiktus darbus, bet ir paskata kurti dar drąsiau, telkti žmones, puoselėti vietos tapatybę ir atverti savo krašto kultūros savitumą visai Lietuvai“, – pranešime cituojama kultūros viceministrė Renata Kurmin.
„Sveikinu 2027 metų mažąsias kultūros sostines ir linkiu, kad šis įvertinimas taptų naujų idėjų, partnerysčių ir prasmingų iniciatyvų pradžia“, – sakė ji.
Pasak ministerijos, mažųjų kultūros sostinių atrankos laimėtojai didelį dėmesį skirs veikloms, kurios stiprins vietos kultūrinį identitetą ir partnerystes, kurs naujas ir puoselės jau esamas tradicijas, sutelks skirtingų kartų ir patirčių žmones, garsins miestelio vardą bei paveldą.
Nuo 2014-ųjų kasmet organizuojamas Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektas sutelkia dėmesį į mažesnius šalies miestelius ir kaimus, pasižyminčius kultūrine įvairove ir aktyvia bendruomenine veikla.
Per visą programos įgyvendinimo laikotarpį šį vardą jau yra pelniusios 95 Lietuvos gyvenvietės.
Šiais metais Lietuvos mažosios kultūros sostinės yra Kurkliai, Semeliškės, Agluonėnai, Skriaudžiai ir Tirkšliai.
Konkursui šiemet buvo pateiktos devynios paraiškos.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamo konkurso tikslas – skatinti kaimo gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą regionuose, bendruomenių iniciatyvas ir kultūros paslaugų prieinamumą.
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