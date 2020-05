JAV rašytoja J. C. Oates laimėjo didžiausią Prancūzijoje literatūros premiją

200 tūkst. eurų Cino del Ducos tarptautinė premija dažnai laikoma tramplinu į Nobelio literatūros premiją. Ją anksčiau yra laimėję tokie Nobelio literatūros premijos laureatai kaip Andrejus Sacharovas, Mario Vargas Llosa (Marijus Vargas Ljosa) ir prancūzų romanistas Patrickas Modiano (Patrikas Modiano).

Penkios J. C. Oates knygos, įskaitant jos romaną „Blondinė“ (Blonde), pasakojantį apie aktorės Marilyn Monroe (Merilin Monro) vidinius išgyvenimus, pretendavo į Pulitzerio (Pulicerio) premiją, tačiau nė viena jos nelaimėjo.

Tačiau 81 metų rašytoja yra laimėjusi JAV nacionalinę knygų premiją ir daugybę kitų apdovanojimų už daugiau nei 60 savo romanų, apsakymų rinkinių, pjesių ir memuarų knygą „Prarastas kraštovaizdis“ (Lost Landscape)

Ne kartą Nobelio literatūros premijai pristatyta J. C. Oates yra aukštinama už savo drąsą be baimės gvildenti didžiausias diskusijas JAV visuomenėje keliančius klausimus knygoje „A Book of American Martyrs“ (Amerikos kankinių knyga), kurio veiksmo ašis – abortus atliekančios klinikos gydytojo nužudymas.

Būdama aktyvi socialinio tinklo „Twitter“ vartotoja, ji dažnai dalijasi savo kačių nuotraukomis, nepraleisdama progos kartkartėmis įgelti JAV prezidentu Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui), kurį vadina „pamišėliu“.

„Jis kasdien visur gesina mažus gaisriukus“ tuo metu, kai pavojingesnis gaisras... vieną po kito ryja mums brangius dalykus“, – pernai sakė rašytoja.

Cino del Ducos premija yra pavadinta italų kilmės verslininko, kino prodiuserio ir filantropo vardu. Ją skiria Prancūzijos institutas, vienijantis penkias nacionalines akademijas, įskaitant prancūzų kalbą puoselėjančią Prancūzijos akademiją.

Premija rašytojai turėjo būti įteikta Paryžiuje kitą mėnesį, bet dėl koronaviruso epidemijos įteikimo ceremoniją teko atšaukti.