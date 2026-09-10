JK apėmė Bajė gobeleno manija, bilietai į parodą iššluoti

Tai pirmas kartas, kai šis viduramžių meno kūrinys, vaizduojantis normanų užkariavimą Anglijoje, eksponuojamas už Prancūzijos ribų.
Lankytojai, turėję bilietus į pirmąją išparduotos parodos dieną, prieš atidarymą rikiavosi prie Britų muziejaus, o kai kurie jo darbuotojai vilkėjo viduramžių stilistikos kostiumus.
„Jis čia sugrįžta pirmą kartą per 950 metų!“ – prie muziejaus įėjimo laukdama, kol galės patekti vidun, naujienų agentūrai AFP sakė 46 metų Catherine Pitt (Ketrin Pit).
„Tai bendra Prancūzijos ir Anglijos istorija. Tai lyg Didysis sprogimas mūsų istorijoje“, – pridūrė ji.
Beprecedentis gobeleno paskolinimas iš Prancūzijos yra ilgus metus trukusios diplomatijos rezultatas ir yra vadinamas atsinaujinusių ryšių po „Brexito“ apmaudo simboliu. Bajė gobelenas bus eksponuojamas iki kitų metų liepos.
Laikraštis „The Times“ parodą pavadino „šiurpuliukus keliančia patirtimi“, sukėlusia „Gobeleno maniją“ Didžiojoje Britanijoje, o leidinys „The Economist“ skelbia apie „karščiausią bilietą“.
70 metrų ilgio gobeleno, vaizduojančio 1066 metų Heistingso mūšį ir Vilhelmo Užkariautojo normanų kariuomenės invaziją, kilmė neaiški.
Daugelis mano, kad jis buvo sukurtas Anglijoje prieš beveik 1000 metų, o paskui perkeltas į Bajė Prancūzijoje.
Britų muziejus jau pardavė rekordiškai daug – 100 tūkst. – bilietų, suaugusiesiems kainuojančių 25–33 svarus (29–38 eurus).
„Pasitikėjimo simbolis“
Karalius Charlesas III (Karolis III) sakė, kad laikinas perkėlimas buvo „brangus pasitikėjimo simbolis tokiu metu, kai, atrodo, trūksta pasitikėjimo tarp valstybių“.
Visoje šalyje mokiniai, besimokantys apie šį meno kūrinį istorijos pamokose, ruošiasi mokyklos išvykoms, o verslas stengiasi gauti naudos iš šio entuziazmo.
Minėtame Londono muziejuje parduodami rankšluosčiai, prijuostės ir puodeliai, vaizduojantys gobeleno scenas, o prabangi parduotuvė „Liberty“ išleido pagalvėles, įkvėptas šio meno kūrinio, kainuojančias po 165 svarus (192 eurus).
Netgi biudžetinė kepyklėlė „Greggs“ prisijungė prie šio judėjimo, nuotaikingai pristatydama savo pačios išsiuvinėtą „Ta-Pastry“, kuriame pasakojama apie „brangiausių (ir skaniausių) artefaktų užkariavimą“.
Redingo muziejus, esantis į vakarus nuo Londono, dabar sulaukia didelio dėmesio dėl mažai žinomos Viktorijos laikų gobeleno kopijos, o Heistingso mūšio vietoje tikimasi didesnio lankytojų srauto, pirmiausia tų, kas nespėjo įsigyti bilietų į parodą.
Sostinės širdyje, netoli Britų muziejaus, esanti užeiga pakabino aštuonių metrų ilgio išsiuvinėtą „Alaus gobeleną“, pasakojantį aludarystės istoriją, taip žaismingai pagerbdama smurtingesnį originalą.
„Manau, kad prancūzams gana sunku paaiškinti entuziazmą JK. Manau, kad prancūzai nesuvokia, kokį didelį lobį jie turi“, – per peržiūrą AFP sakė parodos kuratorius Michaelas Lewisas (Maiklas Liuisas).
„Britai tiesiog išprotėję dėl šio objekto, nes tai labai svarbus objektas mūsų istorijai“, – sakė jis.
„Procesijos patirtis“
Planai paskolinti gobeleną Londonui anksčiau buvo svarstyti dukart: 1953 metais karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) karūnavimui ir 1966 metais 900-osioms Heistingso mūšio metinėms. Tačiau abu kartus šie planai buvo nutraukti.
Pensininkė Jill Brooks (Džil Bruks) atvyko iš Devono į parodą, kurią pavadino svarbiu įvykiu.
„Buvau nustebusi, kai (Prancūzijos prezidentas) Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) apie tai pranešė. Maniau, kad bus pasipriešinimas“, – sakė J. Brooks.
Manoma, kad tai pirmas kartas, kai gobelenas keliauja už Prancūzijos ribų. Jame pavaizduotos 627 figūros ir daugiau nei 700 gyvūnų, jis eksponuojamas paguldytas paaukštintoje įstiklintoje spintelėje.
Savo namuose Bajė gobelenas eksponuojamas pakabintas vertikaliai.
Ant sienos projektuojami filmukai su priartintomis detalėmis ir svarbių įvykių, kuriuose gausu kraujo ir dramos, vaizdais.
„Tai tikra procesijos patirtis, nes žmonės turi po truputį eiti per gobeleną“, – sakė M. Lewisas. Bilietų turėtojams parodoje skiriama 40 minučių.
Restauratoriai nervingai stebėjo, kaip subtilus XI amžiaus meno kūrinys liepą sunkvežimiu buvo atgabentas per rizikingą operaciją iš savo namų šiaurės Prancūzijoje į JK sostinę.
Prancūzija praėjusią savaitę pranešė, kad per nuodugnų būklės patikrinimą buvo pastebėti du nutrūkę siūlai.
Tačiau Britų muziejus teigė, kad siuvinėjimas yra „praktiškai nepakitęs“, o siūlų trūkiai, matuojami daugiausia keliais milimetrais, nelaikomi didele žala.
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