Kai šeimos paslaptis tampa spektakliu: Eimutis Kvoščiauskas Londone pasakos savo močiutės istoriją

„Kas nutiktų, jei nuo vaikystės girdėtum, kad tavo močiutę vadino bandite?“ – nuo šio klausimo prasideda istorija, kurią Eimutis Kvoščiauskas scenoje pasakoja ne tik kaip aktorius, bet ir kaip anūkas, bandantis suprasti savo šeimos praeitį.
Spektaklio centre – Eimučio močiutė Ona Liutvinaitė-Kvoščiauskienė, kurios gyvenimą negrįžtamai pakeitė pokario partizaninis pasipriešinimas. Greta jos atsiskleidžia jos brolių partizanų istorijos bei sūnaus – mažo berniuko, likusio augti be mamos – likimas. Tai pasakojimas apie šeimą, kurioje didieji istorijos įvykiai paliko pėdsaką kelioms kartoms.
Spektaklis gimė iš asmeninės šeimos atminties, archyvų ir ilgų istorijos paieškų. Eimutis scenoje nekuria personažo – jis pasakoja savo šeimos istoriją. Pasakojimą papildo autentiški prisiminimai, archyvinė medžiaga, laiškai, vaizdo projekcijos ir specialiai spektakliui sukurta muzika.
Po pirmųjų spektaklių žiūrovai dalijosi, kad ši istorija privertė ir juoktis, ir braukti ašaras. Viena iš priežasčių – jos artumas. Tai nėra istorijos vadovėlio pasakojimas apie praeitį. Tai konkrečių žmonių gyvenimai, jų pasirinkimai, netektys ir santykiai, kurių pėdsakai išlieka per kelias kartas.
Londono spektaklis tampa proga šią šeimos istoriją išgirsti ir Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems lietuviams – toli nuo Lietuvos, tačiau vis dar nešiojantiems savo šeimų istorijas, prisiminimus ir ryšį su gimtine.
„Babytė, kurią vadino bandite“ kviečia į Lietuvos pokario istoriją pažvelgti kitaip – ne per datas ir faktus, o per vienos šeimos likimą: močiutę, jos brolius ir vaiką, kuris augo be mamos.
Spektaklio pristatymą Londone palaiko Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje, o prie jo sklaidos ir įgyvendinimo prisideda „Kauno diena“, „Instant Mortgage Solution“, „Global Info Ltd“, „Knygnešys“, „LANE Pro Events“ ir „Bernelių Užeiga London“.
Londone: lapkričio 7 d., 18 val., „The Tabernacle“, Notting Hill.
Prieš kelionę į Londoną spektaklį dar bus galima išvysti ir Lietuvoje – spalio 23 d., Kauno kino centre „Romuva“.
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