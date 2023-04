Kalėjimuose koncertuos pasaulinio garso klasikinės muzikos atlikėjai

Jau tradiciškai, trečią kartą, labdaros fondas „Looking at the stars“ su pasaulyje gerai žinomais klasikinės muzikos atlikėjais rengia koncertų ciklą Lietuvos įkalinimo įstaigose.

Koncertuose, kurie vyks laisvės atėmimo vietose, laukiami ne tik nuteistieji, bet jų šeimos nariai, pataisos įstaigose dirbantys darbuotojai.

Klasikinės muzikos turas „Nusišypsok mums, Viešpatie“, skirtas rašytojui Grigorijui Kanovičiui atminti, prasidės iš karto po šv. Velykų, balandžio 11 dieną, ir tęsis iki balandžio 21 dienos. Tai bus iki šiol didžiausias vykęs šio formato koncertų ciklas. Pirmajame turo koncerte Vilniaus kalėjime pianinu skambins daug metų su paramos ir labdaros fondu bendradarbiaujantis „Looking ar the stars“ fondo senbūvis pianistas Lukas Geniušas, o smuiku grieš garsus Kanados smuikininkas, Toronto simfoninio orkestro koncertmeisteris Jonathanas Crow. Iš viso per beveik dvi savaites planuojama surengti 8 koncertus Vilniaus, Pravieniškių, Šiaulių, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Šiaulių kalėjimuose, kur dalyvaus tokie savo srities didmeistriai kaip Belgijos pianistas Kosta Jakičius, Kanados pianistas Walteris Delahunt, violenčelininkas Glebas Pyšniakas, smuikininkė Dalia Dėdinskaitė, akordeonistas Tadas Motiečius, Austrijos violončelininkė Nora Romanoff-Szchwarzberg. Pirmą kartą Panevėžio kalėjime savo pasirodymą susirinkusiems dovanos Valstybinis Vilniaus kvartetas.

„Muziką pristatome ten, kur jos labiausiai reikia ir kur jos mažiausiai laukia. Nepaisant šiandieninio pagrindinio visuomenes dėmesio ir pagalbos Ukrainai, fondas tęsia savo pirminę misiją – koncertus įkalinimo įstaigose. Ilgametė patirtis Kanadoje ir keleto metų patirtis Lietuvoje parodė, kad kalėjimuose klasikinė muzika yra reikalinga“, – teigia fondo įkūrėjas, mecenatas Dmitrijus Kanovičius.

„Koncertų įkalinimo įstaigose formatas vis labiau domina garsius atlikėjus iš užsienio ir kiekvieną kartą mūsų būrys, kuris šioje veikloje mato prasmę, plečiasi“, – teigia D. Mažintas, fondo „Looking at the stars“ meno vadovas.

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorius Virginijus Kulikauskas dėkoja labdaros fondui už kelerius metus besitęsiantį sėkmingą bendradarbiavimą, kaskart pasiūlytas naujas meninės raiškos formas ir sudarytą unikalią galimybę kalėjimuose paklausyti aukščiausio lygio profesionalų. Pasak jo, muzika – neatsiejama ir nuteistųjų resocializacijos ir užimtumo dalis.

„Meninės ir kultūrinės veiklos laisvės atėmimo vietose yra svarbi nuteistųjų resocializacijos, pozityvaus laisvalaikio dalis. Džiaugiamės užsimezgusia draugyste su fondu, kuris kiekvienais metas sudaro galimybę paklausyti pasaulinio garso atlikėjų atliekamų žymių kūrinių ne tik nuteistiesiems, bet ir jų šeimų nariams bei bausmių vykdymo sistemos darbuotojams“, – sako V. Kulikauskas.

Fondas tradiciškai koncertų ciklus Lietuvos įkalinimo įstaigose dovanoja du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Labdaros ir paramos fondas „Looking at the stars“ unikalius klasikinės muzikos koncertus Kanados ir Lietuvos įkalinimo įstaigose, pabėgėlių stovyklose, senjorų namuose inicijuoja nuo 2015 metų. Iš viso iki šiol surengta beveik 80 renginių, kuriuose apsilankė per 5000 klausytojų.